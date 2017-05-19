吳敦義與青年對談 連勝文同台

2017-05-19

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席候選人吳敦義昨日出席一場名為「青年會『義』」的活動，與青年發展基金會董事長連勝文及青年代表座談，現場形同挺吳大會。連勝文雖未明白表態挺吳，但也暗示說，黨主席光靠意識形態無法帶領黨突破困境，最重要的是領導管理能力，這可以從過去從政、從商以及在黨務、公務部門的資歷做為判斷標準，他並以「呼聲最高與希望最大的人」形容吳敦義。

連勝文礙於二○一四年參選台北市長時，曾獲另外兩位黨主席候選人洪秀柱、郝龍斌的幫忙，並與另一位候選人詹啟賢也十分熟識，這次選舉不方便明確表態。但連勝文友人指出，畢竟只能選擇一人，連勝文參與這場活動，已經一切盡在不言中。

吳敦義向在場年輕人保證，未來如果當選黨主席，會強化國發院做為培育人才的基地，並增加質、量。除了會選擇學識不錯、品德端正與有服務熱情的年輕人，加強訓練，培養議會與政府關係，以及正確的兩岸觀、國際觀，提供年輕人從政機會。

吳敦義並強調，自己過去在北、中、南部都有從政經驗，而且政績良好，「沒有那一條溪可以阻擋我」，未來他會活化基層組織，並透過召開基層聯合小組會議的方式，讓國民黨在鄉鎮的組織變強，進而在各縣市變強，全國也就自然會變強。

此外，吳敦義在與工商企業主召開的記者會也強調，自己在議會與黨、政部門都歷練過，並意有所指的說，「如果連中、南部都沒有去工作過，要跨過淡水河很難」，如果他來當黨魁，可以比較了解各地方的狀況。

包括工商協進會理事長林伯豐在內的二十餘位工商企業主，昨在吳敦義競選辦公室召開「做伙拚經濟記者會」，林伯豐強調，吳敦義在行政、黨務工作資歷完備，是國民黨的最佳黨魁人選。林伯豐表示，吳敦義在行政院長任內讓台灣經濟成長率達到十．六三％，讓人民有感，瑞士洛桑管理學院競爭力世界排名第六，此時此刻國民黨極需要一位強有力的主席，可以監督執政黨，讓蔡政府懂得謙虛，也了解人民感受，並且讓國民黨繼續團結茁壯。