吳敦義與青年對談 連勝文同台
〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席候選人吳敦義昨日出席一場名為「青年會『義』」的活動，與青年發展基金會董事長連勝文及青年代表座談，現場形同挺吳大會。連勝文雖未明白表態挺吳，但也暗示說，黨主席光靠意識形態無法帶領黨突破困境，最重要的是領導管理能力，這可以從過去從政、從商以及在黨務、公務部門的資歷做為判斷標準，他並以「呼聲最高與希望最大的人」形容吳敦義。
連勝文礙於二○一四年參選台北市長時，曾獲另外兩位黨主席候選人洪秀柱、郝龍斌的幫忙，並與另一位候選人詹啟賢也十分熟識，這次選舉不方便明確表態。但連勝文友人指出，畢竟只能選擇一人，連勝文參與這場活動，已經一切盡在不言中。
吳敦義向在場年輕人保證，未來如果當選黨主席，會強化國發院做為培育人才的基地，並增加質、量。除了會選擇學識不錯、品德端正與有服務熱情的年輕人，加強訓練，培養議會與政府關係，以及正確的兩岸觀、國際觀，提供年輕人從政機會。
吳敦義並強調，自己過去在北、中、南部都有從政經驗，而且政績良好，「沒有那一條溪可以阻擋我」，未來他會活化基層組織，並透過召開基層聯合小組會議的方式，讓國民黨在鄉鎮的組織變強，進而在各縣市變強，全國也就自然會變強。
此外，吳敦義在與工商企業主召開的記者會也強調，自己在議會與黨、政部門都歷練過，並意有所指的說，「如果連中、南部都沒有去工作過，要跨過淡水河很難」，如果他來當黨魁，可以比較了解各地方的狀況。
包括工商協進會理事長林伯豐在內的二十餘位工商企業主，昨在吳敦義競選辦公室召開「做伙拚經濟記者會」，林伯豐強調，吳敦義在行政、黨務工作資歷完備，是國民黨的最佳黨魁人選。林伯豐表示，吳敦義在行政院長任內讓台灣經濟成長率達到十．六三％，讓人民有感，瑞士洛桑管理學院競爭力世界排名第六，此時此刻國民黨極需要一位強有力的主席，可以監督執政黨，讓蔡政府懂得謙虛，也了解人民感受，並且讓國民黨繼續團結茁壯。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 知名縫紉機勝佳負責人 自爆公司逃漏稅120萬美金
- 男童開臉書直播玩獵槍走火 12歲女童成槍下魂
- 《精品公益》4
- 一銀ATM盜領案 3老外獲減刑 還喊判太重
- MRI檢查無大礙 殷仔還是不舒服
- 前跆拳女國手 4年吸金2.8億
- 《2017春夏底妝─微霧光》平滑零毛孔
- 透天厝變美術館 蔡政志20年圓夢
- 【小小說】貓為什麼喜歡魚？
- BBC專訪張憲義 ：重新來過，我會再做一次
- 爸媽只餵植物奶 7月大男嬰營養不良脫水死亡
- 台塑啟動二度交班 王家人退出九人小組
- 自由廣場》法官何必怕滑鼠
- 產油國願續減產 世界油價走高
- 台17線東移 爭取納前瞻計畫
- 台農發要砍林地種釋迦
- 香蕉盛產 農委會與全聯促銷
- 枋寮、來義中學 明年可望完全免試入學
- 來自「星星」的詹 凡人無法擋
- 父母臨終託付／照顧30年…兄當街砍斷精障妹頭
- 西螺果菜巿場裝太陽能板 鎮代籲停工
- 再釋善意！台塑麥寮電廠 擬天然氣取代燃煤
- DRAM續漲價 南亞科 、威剛Q2獲利高
- 艾怡良跳水洩壓 下墜2秒心情入歌
- 印尼軍演誤擊 4死8傷
- 宇瞻下半年樂觀 今年EPS估逾4元
- 世界盃上海站／台反曲弓女團 8強中箭落馬
- 免操煩配球 布魯斯8K止敗
- 歐商會面告小英 工時僵硬 勞資都惱
- 《精品公益》5
- 小潘潘霸氣丟盤子 影帝夫臣服嗆辣女王
- 底渣資源化條例 雲林議會退回草案
- 台中—新竹國道客運 繞經苗栗有譜
- 桃園》局處出現工會 議員呼籲重視勞權
- 豬哥亮這樣抗癌 楊烈直呼拿命開玩笑！
- 《TAIPEI TIMES 焦點》KMT think tank excoriates government
- 蝦子不新鮮 女過敏性休克
- 周湯豪無緣搶金曲 壓力大暴吃
- 吳釗燮 安撫獨派潤滑劑
- 每日車縫500件內衣褲 廖昱瑄摘銀
標題：吳敦義與青年對談 連勝文同台
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email