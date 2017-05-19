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司改分組決議》通姦除罪化 藍委反對 民進黨團尚未討論

2017-05-19

〔記者鄭鴻達、陳炳宏／台北報導〕司法改革國是會議拋出通姦除罪化的決議，立法院朝野黨團態度都顯得相當保守。民進黨團幹事長葉宜津表示黨團尚未討論過，本會期及臨時會也不可能來得及審議；國民黨團總召廖國棟表示，國民黨是堅持家庭價值的政黨，他個人強烈反對。

葉宜津表示，雖然司改國是會議拋出議題，但本會期要結束了，還沒出委員會的議案，不管是會期內或臨時會，都不可能來得及排審。

民進黨立委段宜康則表示「全力贊成」，他主張應回歸民事訴訟，通姦罪是落伍而不公平的刑罰；立委周春米指出，若司改國是會議認為應除罪，她表示尊重、可以討論，但林奕含案與此無必然直接關係，勿因個案討論立法。

廖國棟表示，民進黨政府先解開同婚議題，如今又要通姦除罪化，令他擔心台灣社會道德未來的發展，他個人反對此決議，國民黨是堅持家庭價值觀的政黨，未來修法草案送進立院，會以這樣的角度討論。

國民黨團首席副書記長林為洲表示，雖只是司改國是會議的建議，但黨團有收到很多Line群組反對修法的聲音，若要入法，應更審慎討論，執政黨民調已經很低了，切勿再重蹈覆轍、製造紛亂。

親民黨：須檢討其負面效應

親民黨團總召李鴻鈞認為，儘管許多國家對通姦沒有刑罰，但畢竟我們是民風較傳統的國家，通姦除罪化必須檢討其負面效應，此議題應經過更多詳細、通盤討論，以廣納各界意見。時代力量黨團則未表示意見。

現代婦女基金會執行長林美薰強調，真的要通姦除罪化，很可能還是要分階段，因為要取得全民共識需要多一點時間，而但書的廢除，達到同告或同撤，應該比較容易取得共識，因為目的是為懲罰違反婚姻忠誠的人，如果沒懲罰到，法條應否存在是需要被考慮的。

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  • 司改國是會議第五分組昨召開，做出通姦除罪化等多項決議。（記者黃欣柏攝）

    司改國是會議第五分組昨召開，做出通姦除罪化等多項決議。（記者黃欣柏攝）

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相關關鍵字： 司改分組決議 國民黨團 民進黨團 親民黨團 通姦除罪化
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