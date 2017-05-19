陳建仁：政治妥協不應是參加ＷＨＡ條件
2017-05-19
〔記者鍾麗華、曾韋禎／台北報導〕副總統陳建仁日前接受美國「時代雜誌」專訪，對於台灣未獲邀出席今年世界衛生大會（ＷＨＡ），他表達強烈不滿；陳建仁說，參加像ＷＨＡ這種非政治組織，「我們不認為任何一種政治妥協是參加ＷＨＡ的先決條件」。
陸委會民調 82％支持爭取參與國際組織
陸委會主委張小月昨召開記者會公布兩岸最新民調指出，有七十．七％的民眾支持政府對中國圍堵台灣參加世衛大會表達不滿與抗議；八十一．七％認為中國此舉無助兩岸關係；還有八十二．二％支持政府持續爭取國際社會支持台灣參與國際組織。
陳建仁接受時代雜誌專訪指出，自一九九六年至今，台灣在國際醫療和人道援助金額已超過六十億美元，嘉惠八十多個國家。台灣在全球防疫努力，願意分享完善公共衛生和臨床照護經驗及國際知名的全民健康保險，深獲肯定。遺憾的是，這麼多的努力卻仍沒能讓台灣出席ＷＨＡ。
副總統表示，「台灣申請參與世衛相關技術會議，有超過半數完全遭到拒絕」；台灣無從取得ＷＨＡ的資訊。台灣能取得所有已出版的醫學文獻，但是無法取得全球策略、國際合作等資訊。
陳建仁強調，「政治分歧不應凌駕人權與健康」，民調顯示逾七成民眾不認為接受「九二共識」應是台灣參與ＷＨＡ的先決條件。他不認為政治干預對世衛組織是件好事；世衛組織憲章載明，健康是全人類的人權，不因政治信仰而有所差別。
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