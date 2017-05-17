快訊PR 獲獎連連！金車噶瑪蘭再締佳績！
合作防洗錢 教廷在亞太首選台灣
2017-05-17
〔記者呂伊萱／台北報導〕國際洗錢手法推陳出新，為防制國際洗錢與資恐合作，我國與教廷週一簽署合作備忘錄，台灣也是教廷在亞太地區第一個簽署合作的國家。外交部表示，教廷是我國極重要的邦交國，雙方共享普世價值，邦誼堅實穩固，未來將積極增進與教廷合作，深化雙方實質關係。
簽署儀式由我國法務部調查局洗錢防制處長李宏錦與教廷金融資訊處處長盧薩（Tomasso di Ruzza），於梵諦岡時間五月十五日，在梵蒂岡城內完成簽署《關於涉及洗錢、相關前置犯罪及資助恐怖主義金融情資交換合作瞭解備忘錄》，我駐教廷大使李世明並在場見證。
外交部表示，我國自二○一六年十月起，依據「防制洗錢及打擊資助恐怖主義與武器擴散國際標準」，與教廷展開洗錢防制與資恐合作事項的協商，歷經數月終獲共識。根據備忘錄內容，雙方將就打擊洗錢、防制洗錢前置犯罪與涉嫌資助恐怖主義之金融資訊等項目進行合作。
李宏錦表示，洗錢手法推陳出新，利用高科技、跨國貿易、虛擬貨幣或慈善機構等管道，可謂防不勝防。透過此次宣示合作，未來若教廷疑慮有人透過台灣銀行系統進行不法交易，就可向台灣調閱資料，反之亦然。
教廷近年致力於改革銀行運管，已與卅九個國家簽署防制洗錢相關備忘錄，台灣是教廷在亞太地區第一個簽署合作的國家；台灣則已與四十二個國家簽署相關備忘錄。
外交部說，教廷是我國極重要的邦交國，備忘錄的簽署，顯示我與教廷合作交流頻繁密切。另，教廷「世界主教會議」秘書長巴迪謝里樞機主教現正訪台，昨出席亞洲地區相關主教會議，明將晉見副總統陳建仁。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 生前極力護子女！周刊爆：豬哥亮臨終前 竹聯大老探病
- 努力拍片想留給妻小！ 豬哥亮遺產至少留下...
- 喜劇天王殞落 導演悲悼３老友
- 蔡英文執政週年總體檢》兩岸新模式 民主是底線
- 籃網補強 豪哥出馬招兵
- 日職》8局僅失1分 「巨」投菅野奪第5勝
- 28屆金曲獎主要獎項入圍名單
- 買到偽疫苗 豬農可向業者求償
- 〈Let’s talk〉女友交損友染惡習 阻攔無效惡性循環
- 中國雲南人生小孩 得證明「我老婆是我老婆」
- 柴油車排放數據造假 研究：每年3萬8千人早死
- 第17屆「藝童彩繪媽咪」兒童繪畫比賽得獎作品（下）
- 蔡英文執政週年總體檢》吞忍中國打壓 外交繳白卷
- 3數據看台股 果然老態龍鍾
- 陳克華／植物帝國
- 國民黨：戰爭賠償 於法有據
- 水源枯竭 動物園溼地生態園區淪廢墟
- 穩定南台供水 水利署擬設南化第二水庫
- 41歲魔性之女苦黏珠寶小開 密謀披紗三嫁
- 《謠言終結站》催熟綠頭香蕉 不會致癌安心吃
- 誰把濱崎步吃了？演唱會這一幕讓眾人驚呆！
- 租千萬超跑麥拉倫 撞飛前輪300萬飛了
- 豬哥亮辭世卻顯靈六合彩！號碼竟開出「豬哥亮牌」
- 議員考察北藝 指將成第二個大巨蛋
- 穩定供電 經長有信心 台電戒慎恐懼
- 綠島推地熱發電 拚109年商轉
- 狼師效應 補習班揪團辦良民證
- 台灣奧迪二代 入門價217萬元
- 勒索病毒肆虐 全球「想哭」 北韓「駭的？
- 張雨生紀露霞獲特別貢獻獎
- MSCI調降台股權重 成分股增2刪1
- 國民黨主席改選 洪秀柱嗆：我是中國人
- 《奇美醫院統計》燒燙傷病童 85％在家發生意外
- 林明禎自認夠MAN 想交女朋友
- 六合彩開出豬哥亮牌／5月15日5點10分辭世…全開出
- 為賀歲帝爭座金馬獎 電影圈逾10團體串聯
- 北韓飛彈超進度 文在寅六月會川普
- IS情報 川普洩密給俄外長
- 國中小27連任校長辦學問卷 6校100％適任
- 蔡英文執政週年總體檢》機艦國造 戰略調整 國防大步走
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：合作防洗錢 教廷在亞太首選台灣
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分