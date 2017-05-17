合作防洗錢 教廷在亞太首選台灣

2017-05-17

〔記者呂伊萱／台北報導〕國際洗錢手法推陳出新，為防制國際洗錢與資恐合作，我國與教廷週一簽署合作備忘錄，台灣也是教廷在亞太地區第一個簽署合作的國家。外交部表示，教廷是我國極重要的邦交國，雙方共享普世價值，邦誼堅實穩固，未來將積極增進與教廷合作，深化雙方實質關係。

簽署儀式由我國法務部調查局洗錢防制處長李宏錦與教廷金融資訊處處長盧薩（Tomasso di Ruzza），於梵諦岡時間五月十五日，在梵蒂岡城內完成簽署《關於涉及洗錢、相關前置犯罪及資助恐怖主義金融情資交換合作瞭解備忘錄》，我駐教廷大使李世明並在場見證。

外交部表示，我國自二○一六年十月起，依據「防制洗錢及打擊資助恐怖主義與武器擴散國際標準」，與教廷展開洗錢防制與資恐合作事項的協商，歷經數月終獲共識。根據備忘錄內容，雙方將就打擊洗錢、防制洗錢前置犯罪與涉嫌資助恐怖主義之金融資訊等項目進行合作。

李宏錦表示，洗錢手法推陳出新，利用高科技、跨國貿易、虛擬貨幣或慈善機構等管道，可謂防不勝防。透過此次宣示合作，未來若教廷疑慮有人透過台灣銀行系統進行不法交易，就可向台灣調閱資料，反之亦然。

教廷近年致力於改革銀行運管，已與卅九個國家簽署防制洗錢相關備忘錄，台灣是教廷在亞太地區第一個簽署合作的國家；台灣則已與四十二個國家簽署相關備忘錄。

外交部說，教廷是我國極重要的邦交國，備忘錄的簽署，顯示我與教廷合作交流頻繁密切。另，教廷「世界主教會議」秘書長巴迪謝里樞機主教現正訪台，昨出席亞洲地區相關主教會議，明將晉見副總統陳建仁。