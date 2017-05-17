鏗鏘集》新政治！新經濟！新文化！

2017-05-17

小英政府即將執政屆滿一週年，完全執政顯現的卻是人民對她的支持高於對她的滿意。為什麼？其實，作為改革者而非革命家，小英總統也有一番作為。

這是民進黨第二次執政，二○○○年到二○○八年，阿扁政府因國會未過半，處處受到掣肘。已經歷挫折的台灣人民期待完全執政甚高，完全負責不能讓人民再感挫折，否則，失敗主義會帶來台灣人虛無化！

總統直選，但現行憲法來自被中華人民共和國取代的國民黨中國，仍奉不實存「中華民國」之本。以行政院長為最高行政首長的荒謬性，因襲從前中國國民黨以黨領政時期的權力邏輯才能行使總統權力。

行政院長林全帶領的行政權團隊，或說內閣，聲望和民意支持度低於小英總統，出自內閣被批評不離「老藍」，保守有餘，創新不足。一開始就未讓人民耳目一新，有換湯不換藥的失落感。尤其多位內閣成員，在前朝的反動性鮮明，無法取信支持者何謂「政黨輪替」？

閣揆若為議會內閣制國家的執政黨領袖，才符合最高行政首長的名實權責。否則，充其量只能像韓國總統制下的內閣總理，為總統的行政執行人，執政仍由總統承擔責任。現行制度若非黨國體制，只怕難以合理總統權責。小英總統在某種條件下，也受困於憲制的不合理設計。

長期的中華民國被中國國民黨黨國化，積弊嚴重。民主化造成心向中國的中國國民黨逐漸被台灣人民唾棄，造成國共連結的台灣不可承受風險。不脫中國的國民黨以國家破壞者危害台灣，似已成為政治現象。

耳目一新的政府才有新政治的可能。沒有新政治，小英政府仍將困於泥淖。但比起阿扁的不完全執政，小英政府的責任也是完全的，未來的任期要有革命性改變。委曲不能求全，小英總統就帶領台灣人民走出中國困局，向世界發聲，以台灣的國家尋求在世界新秩序中的定位吧！這樣才能成就小英政府與民進黨政權的大格局。

新政治！新經濟！新文化！這應是人民的期待，台灣不應是流亡、虛構殘餘的中國，應是一個可以與友好待我，包括中國建立友誼，尋求友善的新興小而美的民主國家。帶領台灣走離屈辱，建立光榮感，小英政府責無旁貸！

（作者李敏勇，詩人）