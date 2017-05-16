國民黨人頭黨員爭議 上演大亂鬥
〔記者林良昇、賴筱桐、謝君臨、蔡宗憲／綜合報導〕國民黨主席選舉本週六登場，黨內爭議已久的人頭黨員始終未解，導火線昨再度引爆，不但有自稱資深黨員組成的「反人頭綁樁行動聯盟」到地檢署告發，劍指吳敦義，洪秀柱陣營並以「向總理報告」形式，質疑人頭黨員問題。不過此舉也引來反制，挺吳派立即到北檢告發，表示有心人在網路散布影射吳敦義賄選的影片，涉嫌妨害名譽，其他陣營也反酸，黨中央清查人頭黨員不力，反向總理告狀，讓總理「情何以堪」？
反人頭聯盟、吳營分別提出告發
「反人頭綁樁行動聯盟」昨赴台北地檢署控告新北市議長蔣根煌，指本次選舉有關人頭黨員、綁樁、請客吃飯等消息不絕於耳，曾公開表態支持吳敦義的蔣根煌，日前一次介紹超過兩千人入黨，涉有妨害投票罪之嫌。
支持吳敦義的台北市議員鍾小平立即反制，到北檢告發指出，有心人在網路散布影射吳敦義賄選的影片，已涉嫌妨害名譽。
蔣根煌則表示，近年來黨員流失，黨中央希望招募新血，他盡自己一份心力，鼓勵認同國民黨理念的年輕人入黨，純粹是呼應黨中央政策，「哪有什麼人頭黨員？」他認為挨告是「選舉作秀，不用理他們。
「反人頭綁樁行動聯盟」昨也前往吳敦義競選辦公室要求說明。吳辦組織部執行長李哲華回應指出，洪秀柱去年十二月曾出席千人入黨活動，鼓勵多邀黨員入黨，今年三月進行新徵及回復黨籍黨員電話抽查，都清查過，若要質疑包庇或清查不力，現任黨主席是洪，應到中央黨部抗議。
洪營向總理告狀 其他陣營反酸失職
洪秀柱競選總幹事吳育仁則率競選團隊到國父紀念館向孫文報告，吳育仁說，黨員總量暴增十六萬人是人頭黨員的明顯證據，要帶領國民黨走出權貴醬缸，絕不容許出現「人頭主席」這種目無法治，毀黨敗譽的作法。
洪陣營大動作也引起其他陣營質疑，詹啟賢在臉書發文表示，人頭黨員問題今年二月已發生，黨中央迄今為止仍無明確交代，洪身為現任黨主席，黨中央清查人頭黨員不力反而告狀，這讓中山先生在天之靈情何以堪？郝龍斌辦公室發言人金大鈞也說，郝早已強調黨中央要嚴正面對人頭黨員問題，新增黨員的查核或核可權責都在黨中央，而主持黨務的正是洪。
洪秀柱受訪時則對人頭黨員爭議表示，各陣營曾派代表協商，但黨章沒有具體規定，最後透過電話進行抽查，但整體效果有限，未來可能得透過修改黨章來解決。
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