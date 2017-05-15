挺台參與ＷＨＡ 大學生發起全球連署

2017-05-15

中央大學等校學生盼串聯百萬人 施壓ＷＨＯ邀台參與

〔記者林惠琴／台北報導〕台灣從二○○九年起以觀察員身分出席世衛大會（ＷＨＡ），但今年卻因為兩岸政治因素而被拒於門外，前衛生署駐日內瓦代表張武修昨日表示，國內包含中央、清華、中山等十幾所大學的學生，已在國際平台上發起連署，呼籲追求「普世健康」目標的世衛組織（ＷＨＯ），應該邀請台灣參與ＷＨＡ，並期盼獲得一百萬人支持。

張武修認為，去年政黨輪替後，收到ＷＨＡ邀請函創下歷年最晚，就是一個警訊，政府應該提早因應，可惜「動作得太晚了」，若是可以從去年夏天就開始進行國際遊說，或許現在會是不一樣的局面，就算現在各國紛紛跳出來支持，也不容易使力。

張武修指出，五月十三日起，國內多所大學的學生聯合在國際平台上發起連署（https://goo.gl/UgWMfz），呼籲ＷＨＯ追求「普世健康」目標，就應該邀請台灣參與ＷＨＡ，內容談及ＷＨＯ將台灣拒於ＷＨＡ門外，讓台灣約兩千三百萬人的健康面臨威脅，違背ＷＨＯ追求普世健康、健康人權的價值，且台灣的醫療實力可以提供相關經驗給ＷＨＯ與其會員國，現在歐盟、美國、加拿大、日本等國也都力挺台灣參與ＷＨＡ。

該份連署希望可以讓國際社會關注這個議題，也盼透過各地人民的支持，能夠改變ＷＨＯ的決定、使台灣得以參與ＷＨＡ。