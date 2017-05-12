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黨產會質疑 婦聯會是逃稅慣犯

2017-05-12

二○一一年 曾被追繳逾五億所得稅

〔記者楊淳卉、陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會先前發現，婦聯會向來屬「免稅團體」，但二○一一年卻因不符免稅標準規定，遭財政部國稅局追繳五億一千萬餘元的「所得稅補繳」費用；黨產會調查也懷疑婦聯會恐是逃稅慣犯，因為除二○一一年外，一九九七年和二○一七年也有補繳所得稅的紀錄，甚至二○一五年能否達到免稅標準，同樣出現爭議。

民進黨立委陳其邁也質疑婦聯會是「逃稅慣犯」，並指婦聯會及旗下基金會坐擁四百多億元財產，每年利息收入高達三億餘元，根本不能適用「免稅標準」。

根據「教育文化公益慈善機關或團體免納所得稅適用標準」規定，「團體用於與其創設目的有關活動支出，不低於基金之每年孳息及其他各項收入的六十％」，即符合免稅標準。婦聯會據此長期屬免稅團體，免納所得稅。

黨產會發言人施錦芳昨受訪指出，根據國稅局所提供資料，婦聯會曾有多次補繳所得稅紀錄，分別是一九九七年一筆、三百多萬元，二○一一年四筆、共五億一千萬餘元，二○一七年二筆、共四千萬餘元。至於婦聯會哪些支出項目不符免稅標準？這些金額又是補繳哪些年的所得稅？還要釐清。

施錦芳指出，黨產會自婦聯會二○一五年財務決算發現，婦聯會當年度收入三億五千萬餘元，支出二億二千餘萬元，但在支出中，「退休金」支出竟暴增達三千多萬元，較往年的數十萬至上百萬的退休金高出許多。

婦聯聽障基金會 也被指為逃稅大戶

施認為，「退休金」是否屬於婦聯會「用於與其創設目的有關活動」之支出，能否納入免稅標準計算，不無可議；若國稅局未來要求婦聯會補繳二○一五年度的所得稅，以婦聯會該年度收入三億五千萬餘元來看，被追繳稅款應相當可觀。

黨產會也發現，婦聯會轄下基金會「婦聯聽障文教基金會」也是逃稅大戶，財政部二○一二年發現基金會未達免稅標準要求補稅，但基金會主管機關教育部卻以一紙公文，同意該基金會當年未足額支出款項可分四年度使用，讓基金會符合免稅標準，逃過遭國稅局討稅窘況。

婦聯會免稅審核 國稅局被批太寬鬆

施錦芳也質疑，婦聯會一九九○年是登記為「政治團體」，而非公益慈善團體，婦聯會歷年支出中「捐贈」支出就佔一億餘元，是否能納入「與其創設目的有關活動支出」的免稅標準計算？她也質疑，財政部國稅局過去審核免稅標準時，可能對婦聯會太過寬鬆。

陳其邁質疑，婦聯會在一九九○年立案政治團體規避監督，章程也沒訂解散後財產處分條款，依法不適用免稅標準，婦聯會長年來不願修章程，寧願以補稅方式繳錢，很明顯在讓財產規避外界監督，他將修正「人民團體法」，規定政治團體解散後財產應充公。

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  • 黨產會質疑婦聯會恐是逃稅慣犯，婦聯會旗下的基金會「婦聯聽障文教基金會」的免稅資格也有爭議。圖為「婦聯聽障文教基金會」所在的大樓。（資料照）

    黨產會質疑婦聯會恐是逃稅慣犯，婦聯會旗下的基金會「婦聯聽障文教基金會」的免稅資格也有爭議。圖為「婦聯聽障文教基金會」所在的大樓。（資料照）

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