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中科院長 副院長杲中興升任

2017-05-10

〔記者羅添斌／台北報導〕中科院原任院長張冠群在五月一日晉任上將，並升任國防部軍備副部長，中科院院長一職已由中科院副院長杲中興（杲，音同「稿」）接任。巧的是，張冠群與杲中興是中科院火箭飛彈所的前後任所長，杲中興繼張冠群腳步之後又接任中科院院長，頗具傳承意味。

相關人士指出，中科院新任院長人事命令已獲核定，並由國防部長兼中科院董事長馮世寬為新任院長杲中興正式佈達，也是繼張冠群之後，第二位由內部資深人員升任的中科院院長。

他並且表示，張冠群是以軍職身分擔任中科院院長，並在院長任內晉升為中將，而杲中興已從少將軍階退伍，並且以「科聘」方式聘任，因此是「科聘院長」身分。

相關人士說，中科院已轉型為行政法人，隨著張冠群升任國防部軍備副部長後，中科院院長的中將編階，也已由國防部收回，未來由資深科聘人員出任院長應是常態，中將院長任命情形應該不會再出現。

杲中興為中正理工學院航空工程系、航研所畢業，美國加州大學戴維斯分校機械航空博士，他曾在空軍聯隊擔任飛修官，而後轉任中科院專職國防科技研究，曾任中科院火箭飛彈所所長，任內晉升為空軍少將，隨後升任首席副院長，二○一五年軍職屆齡退伍，改聘為副院長，並在日前升任院長。

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  • 中科院院長一職將由中科院副院長杲中興接任。（取自中科院官網）

    中科院院長一職將由中科院副院長杲中興接任。（取自中科院官網）

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