中科院長 副院長杲中興升任
2017-05-10
〔記者羅添斌／台北報導〕中科院原任院長張冠群在五月一日晉任上將，並升任國防部軍備副部長，中科院院長一職已由中科院副院長杲中興（杲，音同「稿」）接任。巧的是，張冠群與杲中興是中科院火箭飛彈所的前後任所長，杲中興繼張冠群腳步之後又接任中科院院長，頗具傳承意味。
相關人士指出，中科院新任院長人事命令已獲核定，並由國防部長兼中科院董事長馮世寬為新任院長杲中興正式佈達，也是繼張冠群之後，第二位由內部資深人員升任的中科院院長。
他並且表示，張冠群是以軍職身分擔任中科院院長，並在院長任內晉升為中將，而杲中興已從少將軍階退伍，並且以「科聘」方式聘任，因此是「科聘院長」身分。
相關人士說，中科院已轉型為行政法人，隨著張冠群升任國防部軍備副部長後，中科院院長的中將編階，也已由國防部收回，未來由資深科聘人員出任院長應是常態，中將院長任命情形應該不會再出現。
杲中興為中正理工學院航空工程系、航研所畢業，美國加州大學戴維斯分校機械航空博士，他曾在空軍聯隊擔任飛修官，而後轉任中科院專職國防科技研究，曾任中科院火箭飛彈所所長，任內晉升為空軍少將，隨後升任首席副院長，二○一五年軍職屆齡退伍，改聘為副院長，並在日前升任院長。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 文在寅自行宣布 當選第19屆南韓總統
- WHA邀請函還有機會 世衛未把話說死
- 南投高中傅茱音 錄取空軍官校飛行生
- 〈旅遊的滋味〉澳底漁港風情
- 善用關西周遊卡， 遊京都、滋賀私房景點
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Major general probed for spying
- 3年來首例! 太晚產檢 女回台產下愛滋寶寶
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Taipei denounces exclusion from WHA
- 方奶奶來台52年 守護虎尾早產兒
- 經典賽後肝病住院 郭泰源又驚傳罹下咽喉癌
- 南韓大選開票結束 文在寅以41.1％得票率當選
- 助台出席ＷＨＡ 美眾議員致函衛生部長
- 桃影「再見楊德昌」 電影人觀展追憶
- 小英總統衫 女大生巧繡台灣
- 新住民媽媽獨撐家計 吳慧芬想唸財金改善家境
- 一分錢，一點血
- 吃香蕉再忍一下 農糧署：6月可能價格大跌
- 文在寅當選南韓總統 今天就職
- 傷才好8成…高國輝照敲安
- 林哲瑄弟弟「射」計開球
- 和碩首季EPS1.51元 Q2仍是淡季
- 二億建地下停車場 效益受質疑
- 白宮祝賀文在寅勝選 盼加強同盟關係
- 修復翁新統大屋 桃市民代轟原地踏步
- 太巧了 兄弟姊妹湊成12生肖
- 經濟內憂 地獄朝鮮考驗新總統
- 日本型男廚師MASA 教把妹絕活
- 空軍上尉欠錢莊百萬 洩400官兵個資抵押
- 文在寅壓倒性勝選 選委會將正式公告
- 南迴公路草埔隧道 打通難度高
- 小三逼迫分手 職籃球星閃離女主播
- 三分神射D.格林 投贏浪花弟
- 「辛然配」對味 馬德里晉8強
- 全大運》母喪仍續戰 林建良淚「泳」銅牌
- 省稅、囤貨效應 前4月遺贈稅、菸稅創高
- WHA未獲邀》台灣醫師會將赴日內瓦 為台發聲
- 薪資房價灌水 2代書詐貸彰銀2億
- 淡水發跡 1年賣1300萬顆鳳梨酥
- 國際龍舟賽 古禮點睛
- 英文成績校排倒數 張郁琦狂背單字攻進交大
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：中科院長 副院長杲中興升任
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分