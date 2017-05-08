反年改陣營轟林萬億可領18趴 黃國昌：印證應加速年改

2017-05-08

〔記者楊淳卉／台北報導〕針對反年金改革陣營近日攻擊主導年金改革的年改會副召集人、台大教授林萬億「退休後可領超過十萬月退金加十八％優惠存款利息」，時代力量立委黃國昌昨於臉書貼文反批反年改陣營「邏輯錯亂」，若認為不合理，不就再次印證「加大年金改革幅度」、「加速十八％退場」的必要性？

批反年改陣營邏輯錯亂

林萬億具有台大社工系教授身分，目前借調擔任行政院政務委員，今年將屆齡退休，外界關注林萬億是否會領十八％？林萬億日前聲明表示，在年金改革過程中從沒有思考針對個人設定特殊條款，更沒有任何圖利自己的設計，林萬億強調一切照規矩來，不會作秀、自命清高地宣示不領十八％。

黃國昌表示，反對人士要批評林萬億不是不行，但方向應為「林萬億領導的改革方案幅度不僅根本不夠，甚至還透過沿用過去以『本俸×二』當所得替代率分母的詐術，掩飾『改革後所得替代率竟然還可以高達九十％以上』的真相」。

黃國昌說，誠如前民進黨立委林濁水所言，這樣的改革幅度根本悖離年金改革的理念，「這才是真正到位的批評，論述要有邏輯，有這麼困難嗎？」