反年改陣營轟林萬億可領18趴 黃國昌：印證應加速年改
2017-05-08
〔記者楊淳卉／台北報導〕針對反年金改革陣營近日攻擊主導年金改革的年改會副召集人、台大教授林萬億「退休後可領超過十萬月退金加十八％優惠存款利息」，時代力量立委黃國昌昨於臉書貼文反批反年改陣營「邏輯錯亂」，若認為不合理，不就再次印證「加大年金改革幅度」、「加速十八％退場」的必要性？
批反年改陣營邏輯錯亂
林萬億具有台大社工系教授身分，目前借調擔任行政院政務委員，今年將屆齡退休，外界關注林萬億是否會領十八％？林萬億日前聲明表示，在年金改革過程中從沒有思考針對個人設定特殊條款，更沒有任何圖利自己的設計，林萬億強調一切照規矩來，不會作秀、自命清高地宣示不領十八％。
黃國昌表示，反對人士要批評林萬億不是不行，但方向應為「林萬億領導的改革方案幅度不僅根本不夠，甚至還透過沿用過去以『本俸×二』當所得替代率分母的詐術，掩飾『改革後所得替代率竟然還可以高達九十％以上』的真相」。
黃國昌說，誠如前民進黨立委林濁水所言，這樣的改革幅度根本悖離年金改革的理念，「這才是真正到位的批評，論述要有邏輯，有這麼困難嗎？」
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 馬克宏大勝勒班 成最年輕法國總統
- 法國大選投票 比利時媒體搶先公布出口民調
- 動物園封園倒數3週 遊客增逾2成
- 自由廣場》育兒津貼應全國一致
- 營養午餐四章一Q 142校9月試辦
- 〈國際現場〉Q1穿戴式裝置 Apple Watch奪冠
- 〈國產vs.進口〉 日系1.6升NA掀背車-1
- 「2戰5轟」像夢！曾陶鎔「明天再來」
- 每日讀報養生 百歲阿祖好硬朗
- 法國大選》勒班致電賀馬克宏 誓成最強在野力量
- 馬克宏承諾：修補社會分裂，捍衛法國團結
- 迪化街設徒步區 擬i-Voting聽民意
- 孔曉振站台出賣孔劉 爆話多膽小調皮
- 維納斯的呢喃（5／8～5／14）
- 「浪花兄弟」不準沒關係 勇士靠KD聽牌
- 「見死不救」撞死國道2工人 自稱被驅離沒肇逃
- 〈50 Plus〉插管和人生
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Most government apps ‘vulnerable’
- 自由共和國》吳豐山／我看新政府上台一年
- 北韓又逮捕美國公民 美請瑞典協助處理
- 男子北市士林遭刺傷 嫌犯當場遭逮捕
- 視障母育3兒女 聽錄音學按摩
- 自由共和國》安大維（David An）美國對台軍售的三大迷思
- 自由廣場》健保卡可報稅，自然人憑證···
- 曾陶鎔「傳手氣」蘇緯達開轟
- 培訓白衣天使48年 7旬護理師獲獎
- 牛埔里反掩埋場 籲開環保國是會議
- 《愛肝加油站》肝癌能不能手術 要看碘氰綠試驗評估
- 鹿耳社區送暖 獨老流下感恩淚
- 簡瑋興再見安 桃市逆轉奪冠
- 《巴黎雷平發明展奪金》防瞌睡警示器 14歲生僅花3月研發
- 謝金晶醫院縫愛 憂父病況壓縮工時
- 香港包機飛台東 暑期26班次
- 洪榮宏獻唱《媽媽》 她淚流滿面
- 〈國產vs.進口〉 日系1.6升NA掀背車-2
- 桂冠總經理王正明 《人間記趣》用畫寫日記
- 自由共和國》李忠憲、林盈達、林宗男／這是一個進步的法案
- 〈愛情軍師團〉5月徵文啟事
- 身高僅164cm 嚴宏鈞上一軍
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Feng says Taiwan committed to peace
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：反年改陣營轟林萬億可領18趴 黃國昌：印證應加速年改
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分