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國民黨續杯葛前瞻 立院再空轉一天

2017-05-06

立法院昨舉行院會，國民黨團延續這幾天杯葛審查「前瞻基礎建設特別條例草案」的策略，繼續運用議事手段，進行冗長的表決戰，對每一案提出表決，甚至還「自己提案、自己否決」，再讓立院院會空轉一天。

（圖：記者羅沛德，文：記者陳鈺馥、曾韋禎）

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  • （記者羅沛德攝）

    （記者羅沛德攝）

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相關關鍵字： 前瞻基礎建設 國民黨團 立院空轉 立院院會
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