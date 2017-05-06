國民黨續杯葛前瞻 立院再空轉一天

2017-05-06

立法院昨舉行院會，國民黨團延續這幾天杯葛審查「前瞻基礎建設特別條例草案」的策略，繼續運用議事手段，進行冗長的表決戰，對每一案提出表決，甚至還「自己提案、自己否決」，再讓立院院會空轉一天。

（圖：記者羅沛德，文：記者陳鈺馥、曾韋禎）