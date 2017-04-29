司改分組決議》一審判決後 應公開起訴書
若被告要求或已報導 應立即公開 避免片段資訊對被告不利
〔記者曾韋禎、項程鎮、溫于德／台北報導〕司法改革國是會議第四分組昨召開第五次會議，要求檢察官應於一審判決後上網公開起訴書，但如經被告要求，或已經媒體報導，就應立即公開，避免片段資訊對被告不利。
下次會議將討論參審、陪審制
分組召集人、前大法官許玉秀會後指出，原定昨日的會議要請法官協會、檢察官協會就法庭直播表達意見，但已無暇討論；第六次將延長時間，全力討論人民參與審判究竟是採參審制或陪審制。
許玉秀表示，大家在之前的會議多同意公布起訴書，但昨日卻花了兩小時討論；法務部認為若案件偵結就公開，會造成未審先判的負面效應，若未來採行參審制或陪審制，更該避免人民因外界討論起訴書內容而產生既定立場，故建議應於一審判決後才公開。
會議決議，若未來採取起訴狀一本制，因只會有起訴事實而無詳細內容，起訴書就應即時上網公開。在這之前，起訴書應於一審判決後上網公開；但如經被告要求，或媒體已報導者，就應立即公開，避免片段資訊對被告不利。
許玉秀表示，對於第三人可否申請審判錄影、錄音與卷證，司法院、法務部都表示過去都討論過，皆以書面表達立場；但這方面的需求主要來自學術研究，要如何兼顧公益與隱私？會議有做成決議，要求司法院、法務部繼續研議。
許玉秀指出，會議有對法務部公開其所建置的律師資訊查詢系統做成決議。要求法務部公開查詢系統，但律師懲戒的相關資訊，最嚴重的停止執行、除名，公開到律師死亡為止，其餘的懲戒則在五年後不予公開。
許玉秀表示，由於現行的司法資訊系統是以法官為目標，沒考慮到人民使用的問題。會中建議司法院及法務部以「重建司法系統和人民的關係」為目標，制定五年的數位與開放政策計畫，提升政府資訊再利用的實用性。結合民間創意，讓政府資訊的價值最大化。
此外，第三分組日前已開會討論檢察官定位問題，仍採現行司法官體制，但昨天第四分組委員張靜也提案討論，檢察官協會昨天發新聞稿質疑，「難道某一組在結構上難以突破，就能將議題換到他組以求翻案？」邱太三也表示，各分組若要增加議案，須先經司改國是會議籌備委員會同意。
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