與卓冠廷修成正果 洪慈庸結婚了
2017-04-25
〔記者張菁雅、歐素美、張軒哲、蘇孟娟、張安蕎、楊淳卉／綜合報導〕台中市政府新聞局長卓冠廷與時力立委洪慈庸，昨日下午在北屯區戶政事務所完成結婚登記，接著晚上席開六桌，宴請至親好友。兩人結婚的契機是什麼？洪慈庸表示，卓冠廷不管做什麼事，都很積極、很認真，欣賞他的認真；卓冠廷則說，這一年多來遇到很多挑戰，慈庸比他還穩，是非常堅毅的女生，「娶到她，我很幸運」。
卓冠廷、洪慈庸昨天下午約三點多到北屯區戶政所辦理結婚登記，戶政人員認出是局長與立委。完成結婚登記後，戶政人員送上市政府準備給新人的餐具組「結婚禮袋」，兩人開心在完成「終身大事」的櫃台前合影留念。
完成登記後，卓、洪同步在臉書發布喜訊，並提到兩人前天聊到未來會有什麼改變，最開心的是以後一起吃火鍋時，「終於不用戴墨鏡了」，而且終於不用再被追問「何時結婚？」
卓冠廷受訪表示，兩人是從洪慈庸選立委開始慢慢認識；至於求婚過程很單純，就是向洪慈庸說想跟她在一起，洪就答應了。洪慈庸說，兩人走到這一步很重要是緣分，滿不容易的，「希望接下來大家讓我們好好把重心放在工作上」。
媒體詢問是否因為有孩子才結婚，兩人都強調「沒有懷孕啦！」洪慈庸笑說，應該沒有，大家不要有過多聯想；卓冠廷也笑稱「要打肚子嗎？」懷孕與否騙不了人，幾個月後就會揭曉。
洪媽媽胡素真對女婿相當滿意，她說，冠廷能力很好，個性隨和，對洪家兩老很體貼。
卓冠廷父親、前台北縣鶯歌鎮代會副主席卓建鴻說，「很為他們開心！」並大讚洪慈庸「是一百分的媳婦」。台中市長林佳龍則說，祝福這一對眷屬永遠都是有情人。
兩人因抽不出時間籌備婚禮，沒拍婚紗照、沒有傳統婚禮儀式，只有雙方親友簡單的餐敘。立委林昶佐、導演吳念真也受邀參加婚宴。
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