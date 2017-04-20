卜睿哲等44位國際人士 促習近平「釋放李明哲」

2017-04-20

〔記者呂伊萱、彭琬馨、張文川／台北報導〕非政府組織（NGO）工作者李明哲遭中國關押已逾一個月，中國官方迄今不願透露李明哲人在何處，更阻撓家屬探視。包括美國在台協會前理事主席卜睿哲等四十四名國際學者專家，日前發表一封「給習近平的公開信」，指出中國的做法已經侵害人權，要求儘速釋放李明哲。

公開信指出，來自全球各國的國際學者與作家，以此封信向習近平表達對台灣「李明哲案」的嚴正關切。四十四名聯名人士包括台灣公報創辦人韋傑理（Gerrit van der Wees）、加拿大人權律師安世立（Clive Ansley）、美國前國防官員包士可（Joseph Bosco）、卜睿哲（Richard Bush）、台灣人公共事務會執行主任昆布勞（Coen Blaauw）、美國在台協會前處長司徒文（William Stanton）以及曾被中國限制出境的澳洲中國裔學者馮崇義等。信件十七日由英文台北時報披露。

李明哲遭關押迄昨音訊全無，法務部國際兩岸司長蔡秋明昨天說，法務部四度用電話、公函、傳真方式詢問中方的公安機關，中方皆以「已由國務院答覆」為由，拒絕透露李明哲現況。

公開信也表示，中國官方未根據兩岸協議在廿四小時內通報家屬有關事項，已經侵害李明哲的人權、也違背兩岸協議。對於國台辦指出李明哲是因「涉及危害國家安全活動」而遭到調查，四十四名聯名人士認為，李明哲身為人權工作者，試圖強化中國與台灣的溝通交流，該項指控與事實有相當大的差距。

公開信強烈要求習近平，協助保障李明哲人身安全，儘快釋放李明哲返回台灣。因不僅是對台灣，對全世界支持法治與人權的國家來說，任何冗長的拘留或是法律程序都將持續損害中國形象。

國際組織國際人權聯盟（fidh）與人權觀察（Human Rights Watch），近日也針對中國發出第二波聲明，呼籲中國官方無條件釋放李明哲。

目前流亡海外的中國畫家巴丟草，也特地作畫聲援。巴丟草受訪時提到，李明哲「做了我不敢做的事」。上週六在柏林舉行的國際連線遊行中，便使用了巴丟草繪製的圖像聲援李明哲。