世大運反恐 警署嚴防四狀況

2017-04-16

〔記者涂鉅旻／台北報導〕台北市舉辦的世界大學運動會將在八月舉行，但近期全球恐怖攻擊事件頻傳，讓世大運維安備受矚目。立法院外交及國防委員會明天將邀請軍、警、國安等相關部會，就世大運反恐維安議題提出報告。內政部規劃，北市府將事先提供與會、參賽者名單供移民署安全查核，如經確認發現涉恐者，將立即通知主辦單位，勿讓其來台參加世大運。

根據內政部報告，警政署近期就全球恐怖攻擊樣態做出分析，分別為「孤狼式恐攻」、「汽車恐攻」、「爆裂物恐攻」、「持刀或槍械恐攻」等四種，除定期開會研商、預先演練各項防範措施外，也利用各種測試賽時機，辦理觀摩訓練，提升各賽事維安執行工作技巧、安檢流程與執行方式。

兵力整備部分，國防部報告表示，國軍支援世大運反恐應援部隊，計有特勤隊、未爆彈處理、化學兵、工兵及衛勤等部隊均已完成反劫持、反劫機、反劫船、未爆彈處理、化學物偵檢等訓練，可隨時待命應援。

行政院國土安全辦公室的報告則提醒，由於全球化及交通、通訊便利，國際恐怖份子可能藉由各種途徑入境我國，在世大運賽事前後，境外恐怖威脅風險增加。而境內威脅方面，仍存在組織犯罪、黑槍走私、洗錢、非法居留等之不法行為，可能引發重大危安或與恐怖活動相關聯問題，這些均考驗整體國家動員能量。