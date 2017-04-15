年改法案大戰 力拚6月表決

2017-04-15

下週開打 民進黨團總動員

〔記者李欣芳、曾韋禎／台北報導〕年金改革法案下週起將在立法院決戰，黨政高層昨評估公教人員年金改革法案五月上旬可出委員會，由於藍營勢必拉下要求朝野協商，相關年改法案最快可在六月上旬立院延會時訴諸表決。因應立院司法及法制委員會下週三、四審查公務人員年改版本，為確保萬無一失，民進黨團已下令全黨動員。

據悉，由於府院黨有高度共識，要儘快通過年改法案，因此將爭取六月上旬表決處理，若屆時仍有變數，則由民進黨團提請七月加開臨時會，通過軍公教與勞工的所有年改法案，行政院將在下週一的行政立法政策協調會報與黨籍立委共商作戰策略。

民進黨團總召柯建銘昨在黨團大會表示，下週就要在司委會審查各版本的「公務人員退休撫卹法草案」，整個立法院的情勢已是山雨欲來風滿樓。他請所有黨籍立委下週一盡量到行政院開會，共同商討當週的作戰策略。黨團也決議，下週三、四是全黨動員，所有立委都應發言捍衛年金改革的正當性。

最遲七月臨時會 完成立法

黨政高層表示，年改法案從公務人員年改版本的委員會審查開始，評估藍營黨團可能以冗長的發言要求仔細審查來拖時間，且因年改法案涉及的問題確實很複雜，委員會的審查也需要一段時間，因此評估公教人員的年改版本到五月上旬才會出委員會、勞工年改版本會稍微慢一點，至於軍人的年改草案，因還未送到立院審查，但將爭取時間。

高層說，下週一的行政立法協調會報，將會商委員會審查的攻防策略，並評估相關年改法案的具體立法時程，最遲要在七月臨時會完成立法。

段宜康：會依照程序審查

民進黨立委段宜康昨接受廣播專訪時強調，未來審查年改方案一定會照程序來，不會上演國民黨執政時期的「半分忠」事件，但一定要在立院本會期通過，否則國家就要多支付五千億元；只是法定會期只到五月底，未來勢必為此召開臨時會。