國民黨司法內鬥 恐埋選舉無效地雷

2017-04-14

記者施曉光／特稿

國民黨昨天向檢方提告黨員名冊外洩案，表面上是把原本只屬黨內口水戰的政治問題，交付司法解決，卻已埋下了日後可能衍生黨主席選舉無效的地雷，如同熱帶性低氣壓發展成為颶風，藍營一場超級風暴恐難避免，未來只要有人輸得不心服口服，即便五二○有了結果，或經第二輪投票確定，選後戰場將難以清理。

不論黨中央提告背後動機為何，移送檢方偵查動作，形同官方證實這場選舉過程確有舞弊情事，只要檢方認定確有犯罪並予以起訴，甚或即便檢方偵查尚無結果，只要司法沒掛保證一切誤會一場，未來選後任何一名黨員，都將可以據此主張足以影響選舉結果，向法院訴請選舉無效及當選無效，至於這顆震撼彈是否會被引爆，或成為一顆未爆彈，恐怕黨內誰也不敢斷言。

藍營這場黨內選舉，最先從短短十餘天就流入近六萬名黨員，引爆人頭黨員、黑道入黨爭議，而後雙方又在遊戲規則上機關算盡。

一開始，先有挺洪黨員為了黨代表選舉資格爭議提告並聲請假處分，法院裁定暫時狀態假處分後，為了「翻盤」讓黨代表參選資格由法院裁定的「入黨或回復黨籍滿四個月」，回復為滿一年，挺吳派中常委透過決議逼迫黨中央抗告，未料黨主席洪秀柱堅拒配合，有中常委已經預告將具狀控告洪秀柱或代理主席林政則觸犯「背信罪」，乃至昨日黨中央針對黨員名冊外洩案提告，讓原本的選戰「鬥技」淪為「鬥法」，黨魁參選人詹啟賢昨還爆料疑有賄選綁樁，都為日後黨內整合帶來不確定因子。

除了埋下選後可能司法訴訟的地雷，黨中央拿詹啟賢與郝龍斌為提告的正當性背書，一方面使得遭郝陣營指控取得新黨員名冊的吳敦義，至少先成捲入黨員名冊外洩案的「關係人」，另一方面「借刀之計」的味道頗濃，詹、郝、吳三人矛盾於焉而生，可謂一箭雙鵰。