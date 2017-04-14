李明哲妻質疑國民黨：淪為共產黨附隨組織

2017-04-14

〔記者彭琬馨、施曉光／台北報導〕我國非政府組織工作者李明哲遭中國拘留已近一個月，李妻李凈瑜十二日發表聲明指「共產黨抓人，國民黨人在台灣圍事」，國民黨昨反批李抹黑。李凈瑜也發表聲明強硬回擊表示，國民黨替綁匪傳信，居然還自鳴得意地認為有恩於受害者，「難道你們已淪為中國共產黨的附隨組織了嗎？」

國民黨遺憾：政治凌駕人道

國民黨文傳會副主委洪孟楷昨召開記者會指出，如果李凈瑜的目的只是要把國民黨拖下水，抹黑國民黨，令人感到遺憾，目前兩岸關係已經被民進黨搞到冰凍，停滯不前，在野黨卻遭誤會，讓人覺得非常惋惜，而且政治已經凌駕於人道之上。

洪孟楷並質疑，李明哲遭拘留已經二十多天，國民黨早在三月底就曾呼籲蔡政府應該秉持人道，好好討論李明哲案的後續作為，民進黨中央與蔡政府卻未盡心盡力，好好思考如何營救。

李凈瑜則發表聲明回擊表示，若洪孟楷此番說法代表國民黨，那她認為國民黨自白色恐怖時代以來根本毫無反省，差別在於「國民黨當年是恐怖統治的統治者，如今成為共產黨擄人勒贖的共犯」。李凈瑜說，國民黨為綁匪傳信，居然還自鳴得意地認為有恩於受害者，難道你們已淪為中國共產黨的附隨組織了嗎？

李凈瑜說，中國把李明哲抓起來，派國民黨傳信來「就是恩典嗎？」「抓人者與傳信者怎麼不是一夥的呢？」國民黨替綁匪傳信不是人道，而是「赤裸裸的政治算計」，當李明哲與自己正遭受非人道的對待，國民黨有什麼臉來談「恩」與「人道」。

李凈瑜反擊：不做共產黨的狗

李凈瑜強調，她明白自己選擇了一條最艱難的路，因為她了解白色恐怖下台灣人的血淚歷史，「歷史告訴我們，所有的捷徑都是必須付出尊嚴作為高昂的代價」，若國民黨要她記得恩，記得仇，「那就是要我做共產黨的狗」。李凈瑜並說，要做狗，她不想理會，但在這樣的情況下，她選擇做人。