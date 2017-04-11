國民黨主席政見會 洪秀柱缺席
〔記者林良昇、陳鈺馥、呂伊萱、鄭淑婷／綜合報導〕立法院國民黨團昨舉行國民黨主席選舉政見發表會，出席的黨主席參選人有備而來，將矛頭對準尋求連任的黨主席洪秀柱任內未完成的「地方黨部主委直選」等黨務革新議題，但在洪刻意缺席下，僅五位參選人參與的政見發表會，明顯缺少火花。
廖國棟︰到場五人皆黨內俊彥
立院國民黨團舉行的黨主席選舉政見發表會，六位參選人中，只有尋求連任的洪秀柱未到場；國民黨團總召廖國棟僅強調政見發表會是黨團決議，希望讓黨主席選舉進入政策面向，「五位都是黨內俊彥」，至於洪秀柱缺席，廖則未做評論。
現行黨務運作仍是與會參選人的政見焦點；黨主席參選人詹啟賢指出，他擔任副主席時，曾擔任黨中央、黨團、智庫的協調角色，並目睹三者間的窒礙難行，未來要有一位副主席擔任協調角色，黨團總召也要在黨內擔任重要公職。
參選人郝龍斌強調，國民黨去年全代會即通過地方黨部直選的決議，然而黨中央迄無動作。郝直言「做比說更重要」，暗批黨中央以拖待變。郝龍斌也提到區域立委、黨部主委和黨籍縣市長，應一同負責地方黨部的運作和經費，才能產生「共同價值觀」。
對於黨務改革，參選人吳敦義說，若他當選黨主席，要讓地方縣市黨部主委能夠直選，也要發展知識青年、勞工、婦女黨部，讓黨團總召擔任中央政策會執行長，黨團三長列席中常會，加深黨中央和黨團互動。
參選人韓國瑜砲轟，現在的國民黨千瘡百孔，自己像在選「金光黨黨主席」，黨內是一方有事、八方逃亡，中央黨部則像在練「龜息大法」，什麼事都不做，任由地方民代被民進黨殲滅，黨中央完全沒有在關切。
參選人潘維剛則說，從五二○後，大家看不到有監督制衡力量的在野黨，黨員不能再退縮，要採取非常手段為國民黨找未來，黨主席選舉沒那麼重要，國民黨要痛定思痛在二○一八年贏回三都，若地方選舉都沒過半，二○二○年能拿回政權嗎？
此外，詹啟賢、郝龍斌、韓國瑜昨天都出席桃園市龜山區的「國民學堂黨政專班座談」，接受基層黨員提問，三人都強調基層，如果當選黨主席，一定會持續與基層對話。
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標題：國民黨主席政見會 洪秀柱缺席
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