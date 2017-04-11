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《謠言終結站》遊民每月爽領31000？ 北市府︰根本沒補助

2017-04-11

〔記者張凱翔／台北報導〕近日「監督年金改革行動聯盟」臉書社團大量轉發一則貼文，指「公務員竟不如遊民」，遊民單身每月可領一萬八千元低收入戶補助、有配偶金額更高達三萬一千元，年輕努力讀書考試、萬中脫穎而出的軍公教待遇居然不如遊民，要如何教育下一代？對此，台北市政府社會局昨痛批謠言「子虛烏有」，遊民因無居所，連低收入戶的要件都無法達到，根本沒有領補助。

該貼文寫道，台北市政府給龍山寺單身遊民每月一萬八千元低收入戶補助，有配偶者每月給三萬一千元，更控「民進黨說考量物價指數及通貨膨脹，希望調高到三萬四千元給予」。該文雖寫轉貼自反年金改革國民黨工王貴玲，但記者私訊王貴玲未獲回應。

社會局昨天表示，遊民因為居無定所，甚至無法符合低收入戶補助對象資格，社會局對有困難的街友只會提供收容安置、急難救助、醫療協助等服務。社會局官員私下表示，「該名自稱鐵柱軍的原始貼文者已經刪文，但是已經引起注意」。

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  • 台北市長柯文哲（資料照）

    台北市長柯文哲（資料照）

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