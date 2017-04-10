拒威脅利誘 李明哲妻今赴中救夫

2017-04-10

國台辦稱已轉交家書 李妻拒收：為何派兩岸掮客企圖私了？

〔記者陳鈺馥、林良昇／台北報導〕台灣非政府組織工作者李明哲遭中國以「涉嫌危害國安」為由逮捕，「被失蹤」已廿三天，李妻李凈瑜（見圖，資料照）今將搭機直飛北京營救丈夫。中國國台辦昨傍晚聲明表示，基於人道考量，海協會已於四月七日透過台灣有關團體向李凈瑜通報了相關情況，並轉交李明哲給父母親和妻子的親筆信，國台辦還嗆說，台灣一些別有用心的組織和人士蓄意造謠生事，這種企圖干擾大陸有關部門依法辦案的伎倆，不可能得逞。

要她乖乖配合 老公很快獲釋

李凈瑜稍晚發表聲明回擊指出，四月七日某位兩岸掮客帶來一份影印本，字跡確實為李明哲所書寫，但內容絕對是在「非自由意志」之下配合寫的；這個管道也絕非正式管道。這封信絕對是廣東國安單位所發出，該單位為何不透過公開合法的管道處理，卻派遣兩岸掮客私下威脅利誘？

若飛北京投訴 就播認罪影片

李凈瑜說，該位掮客一再對她表示，只要她乖乖低調配合，李明哲很快就會被釋放，只要坐上飛機飛往北京投訴，在廣東的電視台就會馬上播出李明哲的認罪影片。該掮客並對她強調，她應該把對方當作綁匪，對方也不談法治的。他手上救過二十幾條人命，「你要我幫助你，就立刻取消飛北京。否則我就愛莫能助。」

李凈瑜強調，她確信李明哲不是綁匪的肉票，不是人質，她也不相信北京中央政府會無法無天到這種程度，她不接受威脅利誘。廣東的國安單位為什麼如此害怕他們到北京投訴，想要一手遮天，阻止真相暴露嗎？

李凈瑜質疑，事隔三日，在她即將啟程前往北京的前夕，國台辦才發出關於李明哲信函的訊息。為什麼先私下交付威脅不成，才公開宣布，這不符合一般的作業程序，這其中的陰謀何在？私下威脅放話不成，才公開斥責台灣人權團體的營救行為，「我們家屬不得不保持高度的警戒與不安。」

李凈瑜說，在她未當面見到李明哲之前，對於李所發表的供辭與陳述，她一概不予承認，「我不是一個鬧事者，如果我要鬧事，前三天我拿到這封信時，就可以展開大肆攻擊。我的自制與善意希望北京政府可以理解。」她今天仍要抱著一顆希望而友善的心前往北京爭取人道探視，還向中國領導人習近平喊話，指相信習會還她公道。

另據了解，李凈瑜透過私下管道得知，丈夫未關押在北京，而是在他處，但訊息未獲中方證實。

憂恐無法登機 或被原機遣返

台權會秘書長邱伊翎說，李明哲家屬擔憂無法登機或被原機遣返；我涉兩岸事務的官員說，李凈瑜一行是否能入境，端看中方是否有「誠意」處理李案，海基會將派員陪同李凈瑜赴中，「能陪多遠就陪多遠」。