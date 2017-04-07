美媒︰薛瑞福將任國防部次長

2017-04-07

〔駐美特派員曹郁芬／佛州馬阿拉歌五日報導〕美國國防新聞週刊報導，多個消息來源證實，「2049」計劃室執行長薛瑞福可望成為國防部主管政策的次長，薛瑞福已與國防部長馬提斯初步會談過，並經白宮的考核。專門報導內幕的尼爾遜報導引述白宮消息來源證實，薛瑞福任命案可望下週正式宣布。

薛瑞福曾任柯林頓時代的國防部中國、台灣與蒙古科科長，及布希政府時代的國務院亞太副助卿。他三月曾率團到台灣訪問。「2049」上週曾針對川習會辦座談，薛瑞福受訪時表示，希望川普會重申台灣關係法和六項對台保證。他向來主張，美國不應該讓中國主導「一個中國」的詮釋權，美國對台軍售不應受到美中關係的影響。

薛瑞福對台海事務經驗豐富，也是阿米塔吉事務所的合夥人。川普當選後，便傳聞他將進入政府，先前傳出的職務是國防部主管亞太事務的助理部長。

美國國防部五日也宣布，布希時代曾任國防部台灣科長的白丹娜（Dana White）將出任國防部發言人。白丹娜做過傳統基金會新聞聯絡人、參院軍委會主席麥肯的助理，曾訪問過台灣，與台灣有密切的互動。她在歐巴馬政府時期移居巴黎，並自創一家專注策略溝通的公關公司。