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「建國工程隊」斬蔣 嗆柯P「郎中下醫」

2017-04-04

〔記者郭安家、何世昌／台北報導〕明天就是前總統蔣介石逝世四十二週年，台灣建國工程隊昨晨將北市信義區福德街山區的蔣介石銅像「斬首」，並發聲明指出，看不慣膜拜政治化的偶像，頂著意識形態圖騰，把二二八元凶、殺人魔神格化，「我們斬首蔣介石，讓其在忌日再死一次！」

柯︰這樣做 台灣有更和諧嗎

台北市長柯文哲三月廿七日於馬來西亞曾說「去蔣化沒有辦法解決台灣的問題，現在台灣最大問題就是，我看你不順眼就把你幹掉」。台灣建國工程隊昨嗆柯被庸醫誤診了，患的不是亞斯伯格症，而是斯德哥爾摩症候群！不配談論轉型正義、不配做二六○萬人的市長，「 別肖想當治國的上醫，不過是個普通看病的郎中下醫罷了！我們瞧你不起！」

柯文哲昨晚出席活動時則說，「這樣做，台灣社會有更團結、更和諧嗎？」柯說，我們用很大的力氣，讓整個台灣團結和諧在一起；他出訪東協後，體認到台灣在世界要存活，已很艱辛，台灣自己還打成一團。

台北市警局信義分局福德街派出所昨天證實，里長通報福德街二二一巷山區龍山洞小廣場的蔣介石銅像被砍，但目前無人提告，因此尚未立案調查；台北市政府發言人劉奕霆表示，該銅像被破壞、塗鴉，已經完成蒐證，並請相關單位清洗、處理後續事宜。

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