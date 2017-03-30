馬教唆洩密判無罪 立委︰開啟有權者干預司法之門
2017-03-30
〔記者曾韋禎／台北報導〕立法院民進黨團總召柯建銘自訴前總統馬英九教唆洩密，因台北地院認為「已對同一人洩漏的秘密，對該人即不是秘密」，前天判決馬英九無罪。民進黨立委管碧玲昨天批評，這將開啟有權者干預司法的誘惑之門。
馬英九被柯建銘提起自訴，指馬在二○一三年「九月政爭」時涉教唆洩密，指使時任檢察總長黃世銘向馬洩漏偵查中秘密與應保密的監聽資料，以及開記者會指責柯請託關說，涉嫌加重誹謗罪，台北地院前天認定柯舉證不足、馬基於善意評論，都判決馬無罪。
管碧玲指出，司法不獨立的兩大敵人，就是收買與政治利用。依此案而言，馬英九一對一接受黃世銘的報告，事後有所不解，請黃再補充說明，結果法院卻說「已洩漏的秘密不算秘密」，若此判決未來形成判例，將替為政者大開方便之門。
管碧玲表示，為政者必須自我設限，不該接受司法人員一對一就個案進行報告。這個判決結果等於教導為政者如何透過司法人員探知偵查中機密，卻能免責，將為有權者開啟干預司法的誘惑之門。這個模式的唯一風險，是主動洩密的司法人員再主動自我舉報，但誰能有這樣的道德勇氣？更何況在一對一的狀況下，只要有一方否認到底，都是死無對證。
民進黨立委陳其邁也表示，馬英九看過專案報告一後，還想多了解案情內容，才聯繫黃世銘隔天再報告一次；只是馬不可能要黃世銘交出時任法務部長曾勇夫的監聽資料，或是特定人的通聯紀錄，但專案報告二確實就是多出曾的監聽紀錄。
他質疑，法官認為兩份報告一致，就算多出來的監聽紀錄也不影響內容；那如果自訴人是曾勇夫，難道法官也要認為是一模一樣的報告？
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