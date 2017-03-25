李明哲案 海基會再函海協會協尋

2017-03-25

〔記者蘇芳禾、施曉光／台北報導〕民進黨前黨工、台灣非政府組織工作者李明哲，日前從澳門入境中國後失聯，李明哲太太李淨瑜昨天在立法院召開記者會呼籲政府營救，與會的台權會秘書長邱伊翎也要求中國政府「應公開說明」、台灣政府「要有更積極的措施因應」。對家屬及民團的要求，海基會昨則二度函請中國海協會協調相關部門儘速協尋。

李淨瑜表示，一個台灣公民毫無理由在中國失蹤超過五天，並不合理。「請中國政府及海基會告訴家屬，李明哲現在是生是死或在何處？」

邱伊翎表示，請中國公布李明哲從澳門入境中國的監視畫面，證實沒有將他逮捕。經濟民主連合秘書長陳冠宇指出，中國政府有意透過「失蹤」的方式，來迴避兩岸司法互助協議的通報機制，代表中國仍是缺乏法治、蔑視人權的社會，過去台灣與中國的交流，也是過度強調經貿、忽略人權，未來台灣與中國交流過程中，要把人權與民主法治的精神，放在更高的位置，以及將人權條款放入其中。

海基會表示，經海基會洽請台商協會協處，以及家屬洽詢珠海公安單位，都獲得覆告李明哲十九日十一時五十一分自珠海入境，尚無遭公安逮捕、住宿或出境的紀錄，但迄昨日止，我方尚未獲得中方回覆任何有關李明哲的訊息，因此該會才再度函請海協會積極協處。

海基會指出，為儘速釐清相關情形，呼籲對岸有關方面儘速協處並協尋，以維護兩岸人民往來的人身安全。