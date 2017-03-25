美前防長裴利：面對軍事威脅 應先透過外交解決

2017-03-25

舉96年美航艦群巡弋台海為例

〔記者呂伊萱／台北報導〕來台訪問的美國前國防部長裴利昨在外交學院發表演講時表示，面對軍事威脅，應先透過外交解決問題；他並認為北韓核武威脅是「空洞的」，因為發動核武攻擊等於死路一條，他相信金正恩政權並不瘋狂，故不會這麼做。

裴利昨以「我在核戰邊緣的旅程」為題發表演講，並與同行來台的史丹福大學國際研究所研究員馮稼時進行對談，前副總統呂秀蓮、前國安會秘書長張旭成、學者陳一新與許多學生都前往聽講。

裴利現為美國史丹福大學「預防性防禦計畫」主持人，長期推動限制核武。他在演講中分享於美國政府任職期間，如何在第一線應對核武威脅，包括從古巴飛彈危機，到柯林頓政府時期主導裁減核武等重要歷程。裴利強調，他的世代製造了核武問題，需要這個世代來解決，呼籲現場聽眾思考如何預防核武危機。

張旭成提問指出，面對中國強大的軍事力量，台灣十分在意美國對台承諾，而美國核武保護傘是否依然有效？

裴利認為，政治與外交手段應為首要考量， 因為即使是小的軍事動作都可能輕易失控，但外交能經由溝通，認知對方在意之處與思考為何，進而用適當且足夠的力道回應。例如一九九六年台海危機時，他說服美國前總統柯林頓派遣航艦群巡弋台海，確保台灣防禦機制夠強，且讓中國明白美國認真看待對台承諾。另方面，他們也確保中國了解，美國仍希望以外交手段為最先選擇。

至於核武保護傘，裴利強調，他個人是樂見核武完全消失，正如美國前總統歐巴馬提過的「無核武世界」。

對北韓日益升高的軍事威脅，裴利說，北韓核武威脅是「完全空洞的」，因核武對抗將使金家政權消失，北韓也會滅國，他相信北韓金政權並不瘋狂。裴利認為，真正的威脅是北韓持續向南韓輸出宣傳，並不斷挑釁，可能導致擦槍走火。