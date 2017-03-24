李明哲赴中失聯 陸委會全力協處
2017-03-24
〔記者林良昇／台北報導〕曾是民進黨黨工、關注中國維權人士的非政府組織工作者李明哲，本週日從澳門入境中國後失聯，至今無音訊，李明哲家屬今將與民間社團公開要求相關單位和中國政府對外說明。陸委會昨表示，政府會盡一切努力協處；陸委會也提醒，中國今年起實施境外非政府組織境內管理活動辦法，可能會增加我方人員、團體赴中國大陸的風險。
李明哲三月十九日從中國澳門入境珠海，向友人通話後就與外界失去聯繫，李明哲家屬和相關團體透過管道協尋，並向陸委會、海基會請求協助，但至今毫無音訊。家屬強調李是合法入境，與中國各省社區大學的分享交流都是合法及正向的經驗，現在卻「被失蹤」，要求台灣相關單位及中國政府出面說明。
陸委會副主委兼發言人邱垂正指出，已透過既有溝通機制聯繫，但目前尚無消息，政府希望儘速掌握李明哲下落，確保其人身安全，有消息會儘快對外說明。
邱垂正表示，中國大陸今年開始實施境外非政府組織境內管理活動辦法，採取很多不確定的法律概念，強化中國大陸公安機關的監督管理權限，增加限制和法律責任，並賦予公安部門權責，可以視情況拘留違反相關規定的人員，可能會增加我方人員、團體赴中國大陸的風險，提請國人和相關團體注意相關規範，並注意人身安全。
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