洪中常會奇襲 黨代表選舉案懸宕
突然宣布散會 挺吳派錯愕
〔記者施曉光／台北報導〕國民黨中常會昨日原排定處理八日會議通過挺吳派中常委所提黨代表選舉辦法修正案的會議紀錄，但在挺吳派掌握絕對優勢人數，僅有四位中常委與參選黨魁的副主席郝龍斌反對的懸殊態勢下，黨主席洪秀柱眼見無法阻擋，突發奇襲，以無法取得共識為由宣布散會並閃退，令現場一片錯愕，八日會議紀錄也因而被懸宕擱置。
參選資格延長為一年新規定 要看法院裁定結果
至於該修正案將黨代表參選資格由原本入黨滿四個月延長為一年的新規定，是否生效？國民黨考紀會主委劉漢廷表示，現在無法回答，但既然已有黨員向法院提出假處分要求，未來就視法院裁定結果，如果法院在四月十七日候選人登記前未做出裁定，將依照須入黨滿一年的新規定辦理，如果有做出假處分裁定，則依照原本的入黨滿四個月規定辦理。
黨代表選舉若延 新黨魁無法就任
他也坦承，如果法院是在四月十七日後才做出裁定，並認定新規定無效，黨代表選舉將勢必喊停，必須重行辦理，至於同樣預定五月二十日舉行投票的黨主席選舉，則完全不受影響。
黨內人士表示，一旦黨代表選舉延後，影響預定八月二十日要召開的全國代表大會，新任黨主席將無法如期就任，對國民黨絕對不利，因此盼法院早日裁判，以便選舉作業有所依循。
昨日開會時，挺吳派中常委與持反對立場的洪秀柱、郝龍斌及少數中常委意見依然僵持。洪秀柱詢問現場對於八日會議紀錄是否有不同意見時，有四位中常委舉手，坐在洪秀柱身旁的郝龍斌也舉手說：「我反對！」洪隨即宣布，本次會議所有議案臨時動議都處理完畢，經過討論仍然無法有共識，會議紀錄無法確認，因此所有提案留待下次討論，並宣布散會。
在場挺吳派中常委隨即推派李德維代表向媒體指出，原本有二十四位中常委要提案，對黨代表參選資格由入黨滿四個月延長為一年的規定，加註只要符合青年及學生保障身分者，就不在此限，也就是只要年齡四十歲以下，都將不受影響。
李德維並指出，另一項提案則是針對黨主席、中常委、中央委員選舉資格，這些黨職參選人必須分別具有黨籍四年以上、三年以上及二年以上，才能參選黨主席、中常委與中央委員。
對於突如其來的散會，他說：「或許黨中央是臨時收到提案，還沒有想清楚，也許她（指洪秀柱）需要思考，才會宣布散會。」
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