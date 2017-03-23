蘇治芬秘書農會選舉涉賄 50萬交保

2017-03-23

土庫農會選舉 至少18人涉案

〔記者廖淑玲、詹士弘／雲林報導〕雲林檢調偵辦雲林縣土庫鎮農會選舉收網，偵訊後至少有十八人涉案，且藍綠都有，包括民進黨立委蘇治芬的秘書林全合、雲林縣工業策進會總幹事黃財福、國民黨土庫鎮農會總幹事黃萬聰及另一名親綠的總幹事候選人林瑞雄等，訊後分別以五十萬、五萬、卅萬及五萬元交保。

林全合表示全案進入司法程序不便發表意見；黃財福則強調，他只有輔選沒有賄選。黃萬聰昨天否則賄選，強調介紹工作一事是某立委服務處轉介，他因為有公事要出國，才要繳交卅萬元保證金；林瑞雄也矢口否認賄選。

雲林檢調單位接獲土庫鎮農會賄選情資，由雲林地檢署檢察官指揮調查局中部地區機動工作站、嘉義市調查站組成專案小組調查蒐證，前天起分別到林瑞雄及其他會員住處共七處搜索，並傳訊黃萬聰、林瑞雄等十八名涉案人及二名證人到案，訊後除林全合等四人外，其餘被告也分別以二萬至五萬元不等交保。

農會總幹事黃萬聰 30萬交保

檢方調查，林瑞雄、黃萬聰為本屆雲林縣土庫鎮農會總幹事候聘人，林全合等人為林瑞雄樁腳，涉嫌發送三萬至五萬元不等現金給農會會員代表候選人，要求他們當選會員代表後投票支持同陣營理事候選人，再遴聘林瑞雄擔任農會總幹事；已當選總幹事的黃萬聰則涉嫌以介紹工作為由，向農會會員代表期約賄選。

蘇治芬︰對手慣用檢舉手段

蘇治芬前天質詢時痛批農會法形同「農會總幹事家族法」，直言對民進黨失望。未料昨天傳出秘書涉賄選交保，蘇治芬昨透過臉書說明：「此案是對手慣用檢舉的手段，林全合因拒絕認罪才被以五十萬元交保。」

對黃財福涉及賄選案，雲林縣副縣長丁彥哲昨表示：「會尊重司法、勿枉勿縱。」黃在蘇治芬擔任縣長時期曾任雲林肉品市場總經理，並曾代表民進黨參選土庫鎮長，失利後進入李進勇縣府團隊擔任行政處處長、後轉任工策會總幹事。