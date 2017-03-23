南韓總統補選 蔡指示黨組觀選團

2017-03-23

〔記者蘇芳禾／台北報導〕南韓總統朴槿惠遭彈劾下台，南韓將於五月九日舉行總統補選。民進黨中執會昨天邀請國際事務部主任、立委羅致政報告「東北亞情勢分析」。兼任民進黨主席的總統蔡英文表示，南韓的補選，將是影響整個東北亞情勢的重要因素之一，民進黨應組團前往觀選，做到政黨外交，也作為政府外交助力的功能。

羅致政在報告建議，觀選團初步規劃黨部和立法部門兩面向，由黨來主導，進行國會政黨智庫交流，提升台韓關係，把第一手觀察資料帶回國內，提供行政立法黨務部門做未來分析、規劃未來台韓關係、因應未來東北亞發展的資訊。

民進黨發言人楊家俍轉述，蔡英文指出，東北亞情勢在最近這段時間有很多變數，南韓總統補選可能牽動東北亞外交和安全情勢轉變，會是影響東北亞情勢的重要因素之一，民進黨應組團前往觀選，和南韓政黨人士智庫專家深入交流，探究台韓雙方關係未來發展可能性，做到政黨外交，並且作為政府外交助力功能。