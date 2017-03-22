北美台商會 遊說華府支持台灣
2017-03-22
〔駐美特派員曹郁芬／華府二十日報導〕遇上強調美國優先、要提振美國投資和貿易的川普總統，台海兩岸都打出經貿牌。擁有一萬多名會員的北美洲台灣商會聯合總會，今天由總會長彭良治等十七位代表組團到華府進行「叩門之旅」。
他們希望遊說美國國會、行政部門和企業界支持台灣，強化美台經貿關係，共創雙贏。特別的是，訪問團成員還多了中文流利的美國共和黨愛達荷州黨主席葉望輝。
彭良治等十七名來自北美洲的台商代表，拜會了商務部主管亞太事務的副助理部長和國務院主管投資協議的官員，並出席了眾院外委會主席羅伊斯在國會舉辦的歡迎酒會，包括趙美心、孟昭文等九位眾議員皆到場致意。
他們明天預定拜會美國全國商會資深副總裁歐佛碧，以及夏波等六位眾議員。台北駐美代表高碩泰晚間將在雙橡園設宴款待，未來有意參選的葉望輝將發表演講。
彭良治在餐會時指出，美台現在都是新政府，必須探討新形勢下美台關係如何增強，台灣經濟不但可以南向，也可以東向到美國投資。他們這次特別邀請在共和黨裡有人脈和影響力的葉望輝擔任嘉賓，希望透過葉望輝與川普政府建立聯繫，與旅美台商交情很麻吉的葉望輝也爽快答應。
負責執行這次「叩門任務」的溫玉玲說，他們都已是美國公民，但台灣是他們的祖國，希望川普政府重視美台關係，他們要讓華府知道，「我們有選票，我們也有鈔票」。她表示，這團的代表除了希望美國堅守台灣關係法與六項保證，未來也要帶更多台商來美國投資。
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