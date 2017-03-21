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立院初審 僑委增至200人 任期減為2年

2017-03-21

〔記者曾韋禎、呂伊萱／台北報導〕為解決蔡英文總統須上任一年半後才能任命僑務委員之困境，立法院司法及法制委員會昨審查通過「僑務委員會組織法第四條修正草案」，將僑委任期從三年減為二年，並將僑委總數從一八○人增為二百人。

民進黨立委蔡適應認為，總統任期四年，僑務委員任期三年，現任一六九位僑委，都由前任總統馬英九任命，蔡英文要到今年底才能任命僑委，為尊重新任總統的任命權，提案修法將任期三年減為二年。

民進黨立委李俊俋進一步說明，六十六位僑委任期到今年底、九十四人到明年八月，等於僑委在大半期間都無法代表執政黨政府。

民進黨立委羅致政也指出，北美洲就佔了現任僑委總數的五十四％，近來大幅成長的東南亞才十七％，這個比例三十年都沒變；應修法將僑委總數增至二百人，多出廿個代表東南亞的名額。

列席的僑委會副委員長呂元榮說，僑委是榮譽職，使命是協助政府推展僑務、文化、經貿，並反映當地僑情，任期一直都是三年，過去可不斷連任，直到一九九四年才規定只能連任一次，確實應檢討各洲僑委人數失衡的現象。

司委會最後審查通過提案，將僑委任期從三年減為二年、得連任一次，並將僑委總數從一八○人增為二百人。但國民黨立委王育敏質疑，這只是為了有人想爭取僑委職務，召委段宜康表示應再交付協商。

美國洛杉磯僑務促進委員楊婉柔表態支持修法，她說，「一票僑委都是老人」，且大部分效忠中華民國神主牌，不認同台灣，與台灣社會嚴重脫節；為了海外台灣人的權益，需要比較能代表台灣僑民的僑委，方能配合政府政策，協助台灣進行國際宣傳、國民外交。

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  • 僑委會委員長吳新興。（資料照）

    僑委會委員長吳新興。（資料照）

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