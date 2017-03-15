發表公開信 邱太三︰司改從檢察系統做起
〔記者楊國文／台北報導〕司改國是會議廿二日將討論檢察官定位、檢察體系組織檢討等兩議題，法務部長邱太三前晚在檢察官論壇發出「給檢察官夥伴的一封信」，表示法務部堅守檢察官具司法官的司法屬性立場，「面對人民對司法的不滿，我們應該傾聽檢討」；邱強調，改革要從檢察系統自身做起，才能爭取人民對檢察官的支持，期許全國檢察官一起打造公義、可信任的司法制度。
期許檢察官打造公義制度
邱太三公開信指出，改革不可能不改變現狀，也必然會帶來變動，法務部有兩個堅定不變的立場，一是法務部一定與檢察官站在一起，他自己卅年前也是基層檢察官，用法律守護社會正義，在沉重工作負荷中撐下來，就是憑著一股熱血的正義感。
邱說，大法官釋字第三九二號解釋及法官法，早已肯定檢察官具司法官屬性，「這一點，我絕對堅守立場」，此外，法務部要重新檢視當前制度面缺陷，全力推動檢察機關人力物力的增補完備。
和人民站在一起 爭取信任與支持
對於司法改革問題，邱太三表示，司法要與人民站在一起，面對民眾對司法的不信任，甚至是怨氣，應該有決心更精進，讓改革從檢察系統自身做起，才能爭取人民對檢察官的支持，這也是近來提出包括「提高起訴門檻」等革新方案的用意，未來還有「擴大緩起訴範圍」等許多努力方向，期許全國檢察官一起打造公義、可信任的司法制度。
邱太三也向檢察官喊話，「面對人民對司法的不滿，我們應該傾聽檢討；面對民眾對司法的誤解，我們更應該要解釋清楚」。
檢盼疏減案量 資源應放在重大案件
對於邱的公開信，署名「小檢」的檢察官回應，希望能疏減案件量，儘可能讓借調行政機關的檢察官歸建辦案；「陽春檢」認為檢察官需要制度變革，不要讓檢方把偵辦重大案件的能量放在查帳、討債上。
邱太三上個月曾宣示檢方三大改革方向，第一，「提高起訴門檻、強化辦案團隊」，公訴門檻由足認「有犯罪嫌疑」，提高為足認「應受有罪判決」，第二，將組成「人民檢察審查會」，由人民審查不起訴處分及簽結案件，第三，「強化檢察官個案評鑑」，檢察官評鑑委員會增加民間委員，且檢評會對不肖檢察官將有處分權。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 馬王政爭不是因馬金體制！楊實秋：是金馬體制
- 司改會議》建置國家級鑑識中心 法部「堅定反對」
- 成立司法科學組織 司院、法部有異見
- 黃復興代表增額、人頭黨員案 郝吳柱今交鋒
- 兩岸監督條例 時力籲立院儘速排審
- 「小王爺」陳麗麗 驚傳腦溢血驟逝
- 馬被起訴重要關鍵 她在判決書翔實記下洩密過程
- 頭份後花園垃圾處處 秘境走樣
- PO高挑妹變矮冬瓜 嬌喊打折想留嫖客
- 池昌旭笑納30代 全裸肉搏遭友虧
- 跟進蘇格蘭 北愛也倡脫英公投
- 《台股青紅燈》誰怕加稅？
- 馬：會到法院 為公理奮鬥
- 月薪6萬 左投洪宸宇變兄弟
- 歐巴馬對台軍售喊停 川普政府擬加碼
- 越戰經典照「燒夷彈女孩」 攝影記者要退休了
- 「說好不內射」 女怒告未婚夫性侵
- 王大陸斷開陳玉珊 被爆上海勾妹過夜
- 《自由廣場》李元簇vs.馬英九
- 利空夾擊 歐股收挫
- 竹縣國中沒桌球體育班 家長急
- 桃警持拘票上門 嫌犯墜樓尚未脫離險境
- 符環評承諾 彰縣籲台化另申請許可
- 嘉屏縣：從寬彈性解釋 創造雙贏結局
- 張信哲集郵古根漢 西班牙趴趴走
- 深圳女網賽》單打雙告捷 張凱貞、謝淑薇晉16
- 川習會擬4月豋場 共同社：圖緩和緊張
- 去年Q4賺錢了 友訊終止連虧7季
- 失憶18年…幽靈癌女獲新身分
- 《美女與野獸》大馬延期上檔 台灣明照常播映
- 中國對台施壓由政轉經 擋化妝品、食品進口
- 竹市國小畢業考提早 家長憂孩子玩3週
- 〈愛の相親事件簿〉便利貼女人的悲哀
- 久大砸3.71億 收購2電商平台
- 美媒：川普賦予CIA無人機攻擊權
- 社論》馬英九陰影
- 台中國家歌劇院變夯景點！
- 有料聲明遭音樂人痛譙打臉 恐退回600萬補助
- 玩具醫生巧手 偏鄉童喜獲禮物
- 生態旅遊變調 殺保育蛇烤來吃
- 台塑採購弊案 3人判賠9746萬
- 「戴球后」返台 直奔老家
- 美職》大聯盟春訓bye 張進德回小聯盟
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 US analysts, Richard Armitage arrive
- 高美館《一個都不放過》懸疑大宅請君入甕
標題：發表公開信 邱太三︰司改從檢察系統做起
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email