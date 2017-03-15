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發表公開信 邱太三︰司改從檢察系統做起

2017-03-15

〔記者楊國文／台北報導〕司改國是會議廿二日將討論檢察官定位、檢察體系組織檢討等兩議題，法務部長邱太三前晚在檢察官論壇發出「給檢察官夥伴的一封信」，表示法務部堅守檢察官具司法官的司法屬性立場，「面對人民對司法的不滿，我們應該傾聽檢討」；邱強調，改革要從檢察系統自身做起，才能爭取人民對檢察官的支持，期許全國檢察官一起打造公義、可信任的司法制度。

期許檢察官打造公義制度

邱太三公開信指出，改革不可能不改變現狀，也必然會帶來變動，法務部有兩個堅定不變的立場，一是法務部一定與檢察官站在一起，他自己卅年前也是基層檢察官，用法律守護社會正義，在沉重工作負荷中撐下來，就是憑著一股熱血的正義感。

邱說，大法官釋字第三九二號解釋及法官法，早已肯定檢察官具司法官屬性，「這一點，我絕對堅守立場」，此外，法務部要重新檢視當前制度面缺陷，全力推動檢察機關人力物力的增補完備。

和人民站在一起 爭取信任與支持

對於司法改革問題，邱太三表示，司法要與人民站在一起，面對民眾對司法的不信任，甚至是怨氣，應該有決心更精進，讓改革從檢察系統自身做起，才能爭取人民對檢察官的支持，這也是近來提出包括「提高起訴門檻」等革新方案的用意，未來還有「擴大緩起訴範圍」等許多努力方向，期許全國檢察官一起打造公義、可信任的司法制度。

邱太三也向檢察官喊話，「面對人民對司法的不滿，我們應該傾聽檢討；面對民眾對司法的誤解，我們更應該要解釋清楚」。

檢盼疏減案量 資源應放在重大案件

對於邱的公開信，署名「小檢」的檢察官回應，希望能疏減案件量，儘可能讓借調行政機關的檢察官歸建辦案；「陽春檢」認為檢察官需要制度變革，不要讓檢方把偵辦重大案件的能量放在查帳、討債上。

邱太三上個月曾宣示檢方三大改革方向，第一，「提高起訴門檻、強化辦案團隊」，公訴門檻由足認「有犯罪嫌疑」，提高為足認「應受有罪判決」，第二，將組成「人民檢察審查會」，由人民審查不起訴處分及簽結案件，第三，「強化檢察官個案評鑑」，檢察官評鑑委員會增加民間委員，且檢評會對不肖檢察官將有處分權。

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  • 法務部長邱太三前晚在檢察官論壇發出「給檢察官夥伴的一封信」，強調改革要從檢察系統自身做起。圖為邱太三上月召開記者會公布檢方三大改革方向，當時也是訴求檢察體系的改革「從自己做起」。（資料照）

    法務部長邱太三前晚在檢察官論壇發出「給檢察官夥伴的一封信」，強調改革要從檢察系統自身做起。圖為邱太三上月召開記者會公布檢方三大改革方向，當時也是訴求檢察體系的改革「從自己做起」。（資料照）

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