鬧場六人組 兩男二二八涉毆獨派
2017-03-08
〔記者姚岳宏／台北報導〕考試院昨召開「公務人員年金改革案公聽會」，卻遭退伍軍人鬧場，導致會議中止，當時有六名未受邀男子闖入會議室，跳上桌面阻礙會議進行，駐警制止雙方拉扯，轄區北市文山一分局表示，將依蒐證資料，通知六人到案說明，並依違反社會秩序維護法裁處。
警方調查，鬧場的六人中，男子楊思聖及謝健虎另涉嫌於二月廿八日在自由廣場前毆打獨派人士，已遭中正一分局函辦。
文山一分局長吳進宗表示，警方支援一三○名警力及蒐證人員，配合考試院駐警維持現場秩序，後依副院長李逸洋指示，將員警撤出傳賢樓，轉至試務大樓一樓警衛室待命。
八時四十分許，楊男等六名非受邀人員欲進入考試院參加會議，經考試院政風室及駐警隊安排至二樓電腦教室觀看會議轉播，九時四十五分，這六人卻到四樓會議室滋擾，政風室主任請求警方派員協助維持秩序，會議暫停。
警方表示，受邀出席的與會人士都確認持開會通知才放行，另有數名人士要旁聽，也由駐警引導到二樓收看轉播，後來不知何故，這些人全都闖入四樓會場，文山一分局強烈譴責滋擾行為，也將依法嚴辦。
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