年改公聽會遭鬧場 試院譴責

2017-03-08

自稱退伍軍人人士擅闖 會議被迫取消

〔記者黃邦平、楊淳卉／台北報導〕考試院昨召開年金改革公聽會，但幾名自稱退伍軍人人士闖入會場，質疑沒有軍方代表，不僅拍桌痛罵「騙人」，還跳上桌面阻撓公聽會進行，佔據會場中央高聲抗議；主持會議的副院長李逸洋說明這是討論公務人員退撫法案，不含軍人，但抗議人士持續鬧場，李被迫宣布公聽會取消。考試院事後發表聲明，對於少數人士非理性鬧場表示強烈譴責及遺憾，呼籲各界理性討論政策，而非粗暴地破壞理性討論空間。

李逸洋︰討論公務人員退撫 不含軍人

這場公聽會邀公務人員相關團體代表及多位專家學者出席，但只有兩人進行完第一輪發言就遭鬧場。

淡江大學副教授郝充仁會中表示，「溯及既往」、「信賴保護」雖合理，但改革一定有影響，應考慮配套，而基金的行政管理、收支配置、是否要切割新制，甚至私校退撫和基礎年金都該納入考量。前金管會主委王儷玲則說，她支持未來退休基金走向法人化，短期則可先委外。

在公務人員協會理事長李來希發言到一半時，六名自稱退伍軍人的抗議人士就闖入會場，質疑無軍方代表，拍桌痛罵「騙人」，還跨過桌面佔據會場高聲抗議，場面混亂；會議主席李逸洋解釋這是討論公務人員退撫法案，不包含軍人，但抗議人士持續鬧場。

這些抗議人士還一度和獲邀出席的「公務革新力量聯盟」年輕公務員代表林于凱對嗆不具代表性。李逸洋最後基於會場秩序無法維持，被迫宣布公聽會取消；但李來希等人竟氣得拆了桌上的麥克風，痛罵李逸洋是「執政黨的打手」；李來希等人還聲援這些「軍中退伍兄弟」，一行人一度要闖副院長辦公室，又到大廳席地而坐喊口號才離去。

考試院會後發表聲明對少數人士鬧場公聽會表示譴責；考試院秘書長李繼玄強調，少數非理性的抗議人士鬧場，跳上桌面阻撓公聽會進行，且動用言語暴力、破壞會議室麥克風等設備，令人遺憾。

沒機會發言的林于凱事後說，「無言、無奈」，年輕世代的聲音在這場公聽會無法表達，這些抗議的人可能沒有一位真的擔心未來退撫基金破產後的窘境。

立委譏︰點不到麥香雞 到肯德基砸店

民進黨立委王定宇批評，上述公聽會的主題是討論公務員年改方案，教師、軍人不須派代表出席，這些鬧場的退伍軍人稱沒軍方代表不准開會，是「到肯德基砸店，因為點不到麥香雞」的胡鬧模式嗎？他並要求考試院長伍錦霖查明，在一百卅位警員與駐衛警維護下，這六名鬧場人士如何進入會場。