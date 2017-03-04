台日漁業會議落幕 維持現行作業方式

2017-03-04

〔記者呂伊萱、駐日特派員張茂森／台北報導〕台日漁業委員會第六次會議昨閉幕，雙方同意維持現行作業方式，並同意持續討論協議適用海域中安全與安心的作業方案；雙方也同意輔導各自漁船裝設「自動船舶辨識系統」（ＡＩＳ）及投保船東責任險。

台灣與日本在二○一三年四月簽署「台日漁業協議」，針對雙方重疊專屬經濟海域（即北緯廿七度以南及日本八重山群島與宮古群島以北之間等海域），劃設大範圍的「協議適用海域」。並依據協議成立台日漁業委員會，每年由雙方輪流主辦會議，制度化討論漁業作業細節，是推動台日漁業合作及增進雙方友好關係的重要平台。

亞協及日本台灣交流協會自三月一日起，共同召開為期三天的台日漁業委員會第六次會議。

此次會議在東京舉行，我方由亞協秘書長蔡明耀擔任團長，農委會漁業署署長陳添壽擔任主談人，海巡署及各漁會亦派漁民代表出席與會。