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與馬不同調 吳敦義：或統或獨 都為台海掀波濤

2017-03-04

〔記者江志雄、鄭淑婷、周敏鴻／綜合報導〕前總統馬英九在美國紐約表示，統一是兩岸潛在選項；昔日搭檔、前副總統吳敦義昨天在宜蘭受訪時說，他人不在馬的談話現場，無從評論，但一國兩制、統一、獨立，都會為台海掀波濤，目前沒有成立的條件。

馬在美拋統一選項說 洪秀柱： 統一是未來方向

競選國民黨主席的吳敦義，昨天到宜蘭縣南方澳南天宮、草湖玉尊宮參拜，尋求黨員支持；對於馬英九的潛在統一說，吳敦義表示，一國兩制，或統或獨，將為台海掀波濤，今天談一國兩制，明天可能被改為一國一制，並指現在的台灣，統人沒能力，被統又不願意，他主張的兩岸政策，就是「一中各表、九二共識」。

國民黨主席洪秀柱昨天則到桃園市和基層黨員座談，她表示，台灣現況是台獨沒能力、被統一不甘願，中華民國憲法就是一個中國，統一才是未來的方向，但兩岸分隔六十多年，生活、制度、思想、觀念都不一樣，雖然不會短期內統一，但要有步驟跟方向。

洪秀柱說，她不太懂馬前總統所謂的「統一是潛在的選項」這句話，目前台灣所遵從的就是中華民國憲法、就是一中的憲法，憲法增修條文講得很清楚，是為了因應國家統一前的需要而訂定，所以統一是未來的方向。

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  • 前副總統吳敦義（中）昨到宜蘭縣南方澳南天宮參拜。（記者江志雄攝）

    前副總統吳敦義（中）昨到宜蘭縣南方澳南天宮參拜。（記者江志雄攝）

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相關關鍵字： 一國兩制 台獨 吳敦義 洪秀柱 統一選項說 馬英九
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