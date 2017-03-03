馬英九：應保留統一可能性 立委斥：狐狸尾巴跑出來

2017-03-03

〔記者施曉光、曾韋禎／綜合報導〕馬英九前總統一日於美國紐約出席「亞洲協會」及「外交關係協會」合辦的座談會上，與昔日哈佛大學老師孔傑榮對談時指出，台灣沒有必要宣布獨立，而且也不會成功，繼續維持現狀，並保留統一的可能性，對台灣就是最好的方式。立委則批判，「反統」是台灣最主流的民意，遠遠超過任一政黨的支持度，馬如今卸任了，狐狸尾巴就跑出來。

莊瑞雄：反統是台灣最主流民意

馬英九提及六年前接受美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）專訪時，記者問他為何不宣布台灣獨立，他當時回應，「你有聽過哪一個國家宣布兩次獨立的嗎？」中華民國從一九一二年就是獨立國家，怎麼第二次宣布獨立？

馬認為，台灣人民只有兩個選擇，一個是維持現狀，另一個是與中國大陸統一，但要實現統一，還有很長的路要走，只要不「分裂」，台灣維持自己的自治，並保留統一的可能性，對台灣就是最好的方式。

馬英九還說，中國大陸沒有理由攻擊台灣，因為中國與台灣要共同面對很多問題，如果條件不適合統一，可以始終維持現狀。

民進黨立委管碧玲批評馬的言論非常不妥，甫以卸任國家元首的身分訪美，就說這種話，只會讓人家誤會台灣的立場不堅定。

民進黨立委莊瑞雄更大罵可惡，強調反統是台灣最主流的民意，遠遠超過任一政黨的支持度，馬英九這種一卸任，狐狸尾巴就跑出來，背叛全體國人的發言，比退將去抱習近平大腿還可惡。