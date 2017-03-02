鄭麗君：設專責組織 助留存轉型正義資料

2017-03-02

記者楊媛婷／專訪

「文化部如何一方面籌備成立國家人權博物館，整理史料、促進轉型正義，但另一方面卻用國家法令緬懷領袖？國際社會如何看待台灣的理念矛盾？」近日宣布推動修改中正紀念堂組織條例的文化部長鄭麗君，直指文化部轄下單位的成立理念彼此矛盾，坦承這就是她接任文化部後，決定提出中正紀念堂轉型的最大動機。

去年底鄭麗君參訪協助德國執行轉型正義研究與史料保存的「史塔西檔案局」，該局原是東德的「警總」，東德政權垮台後，民運團體立即進駐、搶救保全檔案，迄今，史塔西檔案局不只還原並保留加害者與受害者間的歷史事實，也透過研究與歷史現場的保全，留下德國轉型正義的第一手紀錄，這一切有賴當初「史塔西檔案法」的通過。

借鏡德國「史塔西檔案法」

她指出，該法有明確公開的目的與規範，並規定保存的檔案做為司法與歷史檢討的依據，不同於台灣目前相關卷宗皆隱去受害者、加害者雙方資訊，該法則是注重「受害者」的人權保障，隱匿姓名的多半是受害者，並在去個人化下，留下當初受迫害的脈絡，避免歷史錯誤重蹈覆轍。

鄭麗君從德國經驗看台灣，認為台灣要落實轉型正義，除了官方的人權組織合作，「促轉條例」的子法「政治檔案法」的通過迫在眉睫，她認為唯有法令通過，政府各級機關執行時，才有法令的依據，「法令要怎麼立，有賴社會各界共同討論。」她也擔憂目前留存的歷史檔案被破壞或消失，她建議除「政治檔案法」外，也建議設立相對應的專責組織，透過組織協助跨部會的轉型正義資料留存。

「東西德是不同政體的相互融合，台灣轉型正義最大的難題，是同一政體的人民，卻有分裂的歷史記憶。」鄭麗君指出，台灣社會遇到轉型正義議題時，常被謬指為意圖挑起對立的問題核心，她認為要走出衝突窠臼，唯有直接面對戰後到解嚴期間的歷史、將人權奉為最高價值，還原加害者結構與釐清加害體制，如此，不只撫平傷痛，也將有助於過去被加害體制綁架者卸下莫須有的枷鎖。

重建台灣近代藝術史也是重點政策

此外，重建台灣近代藝術史也是文化部的重點政策。一九二○年代，台灣迎來文藝復興，和世界文化接軌，但一九四七「二二八事件」後，台灣菁英集體犧牲，台灣文化的根一度斷裂。她說，無數藝術家、思想家在白色恐怖的思想自由箝制下仍戮力創作、呵護台灣在地生命力的火苗，「藝術是最高的表意自由，累積台灣土地上的人文思想與創造力。」她認為，台灣歷史若要重建，應該先重建藝術史，文化部已啟動一系列包含音樂史、藝術史、建築史等文化工程，「歷史的重建不是為了任何人，是為了台灣自身。」文化部的歷史重建工程，也宣示台灣要掌握文化主體性的話語權，不受任何外界干擾。