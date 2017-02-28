砸百萬培訓教練 憲兵機車連將復出？
2017-02-28
〔記者羅添斌／台北報導〕憲兵機車連在二○一二年六月遭到裁撤後，憲兵目前僅以「勤務連警衛排」名義，維持最小單位的運作，但據軍方官員透露，憲兵指揮部三月起將砸下近百萬元，委請民間專業重型機車訓練機構，為憲兵進行「重型機車教練專長培訓」相關課程。
憲兵此一動作，在軍方內部及後備憲兵團體引發熱議，對於憲兵機車連是否復出江湖的討論已傳開。
憲指部昨晚證實，要在今年三至七月間，以招標方式，委請民間重機專業教練機構，為憲兵進行重型機車的教練專長培訓，項目包括：障礙物閃避、緊急狀況迴避、平衡駕駛及中高速煞車等等，主要是為強化憲兵人員重型機車駕駛技術。
憲指部︰並未接到指示
至於此舉是否代表要培訓出種子教官，及是否可能恢復憲兵機車連型態？憲指部說，機車連剛裁撤的幾年，因為資深人力及基礎還在，還可維持運作，但目前有強化訓練的需要，因此委外訓練，目前並未接到機車連要恢復的指示。
軍方官員透露，憲兵指揮部是在上週對外發出採購公告，要以九十六萬八七六○元的預算經費，委請民間專業單位進行「重型機車教練專長培訓」，將在三月二日開標。
過去國內外知名的「憲兵機車連」，是自行培訓教官、訓練，二○一二年因為配合國軍組織及人員精簡案，被迫裁撤，僅以「勤務連警衛排」名義，以最小單位維持重型機車任務運作。
官員說，當年就有多位立委及後憲團體為憲兵機車連請命，因為培訓不易，任務也多，一旦裁撤，再要恢復，不但耗費龐大，且非一朝一夕可成，呼籲保留機車連，但軍方當時仍執意裁撤。
部分重機 已援贈友邦
曾任憲兵首長的一位退將也說，憲兵機車連遭到裁撤後，部分重機被用來援贈友邦，友邦人士曾在該國重要節慶時，以駕駛重型機車並在重機上進行多人特技表演方式演出，令他感觸良多。
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