陳儀深︰228檔案證實 蔣介石應負最大責任
〔記者鍾麗華／台北報導〕國史館昨舉辦《二二八事件檔案彙編》新書發表會，在新公布的檔案中，除當時台灣省行政長官陳儀向國民政府主席蔣介石請兵的電文首度曝光外，還揭露時任監委、國民黨台灣省黨部主委丘念台呈給蔣介石的報告，直指政府官警要負大半責任。中研院近史所副研究員陳儀深表示，蔣介石應為二二八事件負最大責任，鐵證如山。
陳儀請兵電文 戳破蔣謊言
陳儀深表示，陳儀三月二日的請兵電文曝光，已足以把蔣介石定罪了，證明蔣介石過去所言，是因三月七日「二二八事件處理委員會」逾份的要求才派兵，戳破蔣介石的大謊言。從陸續揭露的檔案得知，蔣介石在資訊充分下，卻明顯偏聽、剛愎自用。
根據國史館檔案，丘念台在一九四七年底呈給蔣介石的報告表示，「…官警妄殺於先，民眾毆打虐殺於次，軍憲枉法逞威，過度殘殺於後…，至有關違法失職之上級官吏軍警，則政黨上下雖多請懲治，而未聞懲治一人…」。陳儀深說，這份報告後來被引用在監察院一九四八年一月給蔣介石呈文中，當時監察院長于右任還具名。
當年監院報告 直指妄殺於先
陳儀深說，連當時監察院的官方報告都認為官警要負大半責任，但該處罰沒處罰，反而升官晉爵。當時國民黨中執會與國防最高委員會已決議撤職查辦，陳儀必須負責，但蔣介石卻用總裁特權，親筆批示「另案辦理」，陳儀短暫調回行政院任顧問，隔年還升為浙江省主席，而「殺人王」彭孟緝則從高雄要塞司令晉升為台灣省警備總司令。
陳儀深認為，蔣介石要為二二八事件負最大的責任，蔡政府應要處理中正紀念堂轉型問題，崇拜一人不適合台灣如此民主的國家，有人建議或可改為人權博物館、歷任總統文物館等，這需要政府的意志與決心，不可能等到九十九％人民都贊成才去做，「有關於中正紀念堂或其他不義遺址處理，希望能在蔡英文總統執政的時代看到」。
至於二二八事件的死亡人數，陳儀深透露，一九九二年時，行政院二二八事件研究小組官方報告執筆人之一陳寬政，曾引用人口統計估計死亡數應在兩萬人左右。不過，這部分定稿時遭刪除。
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