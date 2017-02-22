服役才年餘 海巡艦油管滲漏大軸下陷
〔記者邱俊福／台北報導〕海巡署新造的苗栗艦、桃園艦、台東艦及屏東艦等四艘一千噸級巡防艦，僅服役一年多，卻陸續出現油管、水管滲漏，苗栗艦及桃園艦甚至發生螺旋槳「大軸下陷」等影響航安情況，海巡署除要求廠商儘速將軸套損壞的巡防艦完成維修，並決定對同型艦全面檢測；署方昨表示，四艘巡防艦都在保固期內。
四艘千噸級巡防艦 全面檢測
海巡署表示，為釐清「大軸下陷」原因，海洋總局已多次邀集承造廠商、船級協會及設計單位研商討論，並請專家學者及船舶中心研擬鑑定報告。
邀廠商及設計單位 釐清原因
海巡署表示，苗栗艦等四艘新造巡防艦，是委託財團法人船舶暨海洋產業研發中心設計及監造，高鼎遊艇股份有限公司得標承造，苗栗艦、桃園艦分別於一○四年八月及十一月交船，台東艦、屏東艦於一○五年三月及五月交船，保固期五年。
海巡署指出，四艘艦是在進廠保固時，發現有油、水管路滲漏，當即進行修復，此外一度傳出有冷凍設備跳電情況，其後詳檢，確認均正常運作。
不過較嚴重的情況是，苗栗艦及桃園艦返廠保固時，發現螺旋槳的軸系上有魚網纏繞，出現慢速航行軸系下陷、快速航行軸系上升的情形，造成無法固定，也致使軸套磨損。
海巡署官員透露，該螺旋槳大軸無法固定，造成塑膠的軸套磨損，倘若沒有更換軸套，金屬的大軸將會與其他金屬的機械產生摩擦，造成嚴重損害，無法推進航行，屆時即危及航行安全，而原本軸套應五年更換一次，如今才一年便產生磨損，很不正常。署方說，由於都還在保固期內，已請船廠更換損壞的軸套，桃園艦已於上月間修復完成，苗栗艦正在維修中。
海巡署也決定對一千噸級巡防艦全面檢測，將其中的軸系改善工程併入各艦原定保固期程內進行，確保所有一千噸級的巡防艦執勤時均無航安疑慮。
桃園艦等一千噸級巡防艦，最大巡弋範圍三千浬，桃園艦負責北部海域巡防任務，苗栗艦負責中部海域巡防任務，屏東艦負責南部海域巡防任務，台東艦負責東部海域巡防任務。
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