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西班牙詐騙案》我再召西代表要求遣返218台嫌

2017-02-21

〔記者呂伊萱／台北報導〕西班牙政府日前同意引渡二一八名台籍詐騙嫌犯到中國，西班牙法院預計三月初做出進一步決定，我外交部昨天強調，有鑑於本案正在進行司法程序，且西班牙為重視人權的國家，鄭重呼籲西班牙司法部門，應該秉持歐盟國家重視人權的傳統，依據「國籍管轄原則」來辦理此案。

外交部昨天二度召見西國駐台代表José Luis Echaniz，表達強烈立場，要求西班牙於完成司法程序後，將涉案台人遣送回台。針對西班牙政府此次不友善決定，我政府也會檢討台西現行的雙邊交流合作，以反映我方嚴重關切。

西班牙與中國聯手打擊電信詐騙犯罪，去年十二月羈押二六九名嫌犯，其中包括二一八名台灣人，我方雖提出遣返要求，並於一月時召見西國代表表達盼將國人遣返回台的立場，但西班牙政府日前仍同意將涉案台籍嫌犯全數引渡至中國。

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相關關鍵字： 西班牙詐騙案 跨國電信詐騙案 遣返中國
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