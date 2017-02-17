翻轉冤魂論 ! 228新書強調人民力量 反抗外來政權
2017-02-17
〔記者陳鈺馥／台北報導〕二二八事件今年適逢七十週年，昨日在「激越與死滅：二二八世代民主路」新書發表會現場，前考試院長姚嘉文及多位歷史學者皆強調，二二八罹難者不單只是冤魂，還是敢於反抗當局、追求民主自治的英靈，台灣人一定要拒絕外來政權統治，避免二二八事件再度重演。
「激越與死滅：二二八世代民主路」一書，由歷史研究者黃惠君撰寫，揭露國民黨政府運用暗黑力量，派特務及流氓將二二八抗爭暴力化，有計畫殘害大批台籍菁英的真相，包含媒體、反對黨、法律界等三大領域民主人士，皆被政府以謀殺方式對待。
「這些人是英靈！不單是冤魂而已！」與會的前民進黨主席施明德表示，自己小時候親身見證二二八事件，看見大批學生英勇拿著槍進攻火車站，事後在街頭被直接槍斃，這些人過往都被論述為冤魂，但一個國族若只有冤魂、沒有英靈，絕不可能可以建國獨立。
「蔣介石絕對要負最大責任！」姚嘉文指出，上一代台灣人為反抗外來政權而犧牲生命，為避免二二八事件重演，台灣人一定要拒絕外來政權再來統治。
二二八事件紀念基金會董事長薛化元認為，二二八是悲情歷史，因為一個不尊重自由、民主的外來政權所造成，要將此轉換成台灣向前力量，絕不容許缺乏自由、民主的外來政權來統治台灣。
中研院台史所研究員許雪姬也說，該書重描嘉義武裝抗爭重要性，及台灣人追求民主、自治，官方卻用欺騙手段安撫，等軍方上岸再進行大屠殺，當時的組織被情治人員滲透徹底，許多發表言論的人後來都被帶走，甚至下落不明。
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