蘇治芬：張永成不符全國農會總幹事資格 應依法撤職
遭爆有放高利貸前科
〔記者曾韋禎、林彥彤／台北報導〕全國農會總幹事張永成竟有放高利貸前科？民進黨立委蘇治芬、蔡易餘昨質疑，張永成沒有實際經營農業的資歷，還因重利罪遭判刑定讞，自始不具擔任總幹事的資格，農委會應依法予以撤銷。
質疑張無實際農業資歷
基層農會將於十九日舉行改選，蘇治芬、蔡易餘昨召開記者會抨擊張永成不具總幹事候聘資格，卻任職十餘年，靠家族勢力把持萬年農會。
蘇治芬指出，台灣省農會總幹事候聘人遴選小組在二○○五年一月三十一日評定張永成只有七十分，不具遴選資格，因為他缺乏相關的農業經歷。不過張提出異議，透過雲林縣政府發函，認定張曾於一九九四年三月一日起擔任虎尾合作農場場長。
蘇治芬質疑，張分明自一九九四年七月廿九日起在斗六開設當鋪，還因涉放高利貸，經法院判決有罪定讞，並於一九九八年六月十七日遭雲檢通緝，直到十月到案。他何能同時經營當鋪、遭到通緝，又在農場工作？
她指出，虎尾農場未敘薪給張永成，張聲稱自己靠載運豬隻為業，顯然不合理，這也涉嫌偽造文書。況且，張還利用全國農會能指定一席合作金庫董事之權，派任大舅子張榮味任董事；身負高利貸前科，竟還兼任農業金庫常董。她會向監院檢舉，對此候聘資格重啟調查。
前省農會總幹事廖萬金直指，張永成當年是透過院長級人士向農委會關說，才獲得補給資料的機會；但張當年有營造公司、顧問公司薪資所得，卻無任何來自虎尾農場的薪水，這個場長資歷顯然是假的。
他透露，張永成到任後解聘十餘位省農會職員，法院判決省農會須賠償二、三千萬元，但省農會理監事會卻未向張追償損失，也有包庇背信之嫌。
蔡易餘強調，追究張永成是對農民轉型正義重要一環，張永成自始就不符資格，要求農委會撤銷其總幹事資格。
農委會：資格疑慮 需檢調稽查
農委會輔導處技正吳杏如則表示，根據農會法第廿五條之一與之二規定，農會總幹事的候聘資格總計五項，包含學歷、經歷、品格操守、工作資歷及面談分數七十分以上者；其中前四項的分數是由各縣市政府評定，最後面談分數才是由農委會邀請候選人到中央本會面談、評分，合格者最後由農委會統一發文。
吳杏如說，張永成通過農會候聘資格一事，都是依照其提供的審查資料作評估，除非有新事證舉證，不然農委會目前僅能就審查資料決定，如有疑慮需由檢調單位稽查。
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