司改國是會議 盼六月做成總結
2017-02-12
〔記者蘇芳禾／台北報導〕司法改革國是會議的分組會議將於二月廿日登場，負責司改的國安會諮委林峯正表示，司改涉及組織、人、權責，會比年金改革更加複雜，希望能夠在五月底之前把分組會議完成，六月召開第三階段的司改總結會議做成結論。
「我們要用使用者的角度去看這個事情，所以才會安排非法律人過半。」林峯正表示，司法改革就是要讓人民有感，因為一般人對司法很陌生、不了解，縱然許多人對司法不滿，但無從介入、改變。廿日開始的分組會議就是要讓司改的議題聚焦，且在制度安排上，非法律人的代表人數也多於法律人，也請了網路團隊架設網站，希望大家繼續提供意見。
司改國是會議分為「意見徵集」、「分組會議」、「總結會議」等三個階段，林峯正說，第一階段從去年十一月開始，經過兩個多月的籌備會議後，籌備委員會已針對制度面提出的意見整理出九十六項議題清單，歸納為廿個大議題。
第二階段的分組會議中，會分為五組討論，分別是「建立保護被害人與弱勢者的司法」、「建立全民信賴、公正專業的司法」、「建立權責相符、高效率的司法」、「建立參與、透明、親近的司法」及「建立維護社會安全的司法」。為期約三個月，於二月廿日開始，每兩週召開一次會議，每個分組預計開六次會議，若討論不完會視狀況加開，希望五月底以前把分組會議完成。
分組會議出席代表共七十五人，將分為法律人及非法律人。法律人部分為十位檢察官、十位法官、十位律師及五位法律學者，其中法官、檢察官及律師有二分之一由票選產生；非法律人共有四十個名額。每組十五人，加上三名籌備委員，總共十八人
至於第三階段的總結會議，林峯正表示若順利將於六月召開，功能為確認分組會議，並且做成結論，接著就會進行修法和執行面。
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