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表姊接勞動部 小英事後才知好意外

2017-02-11

〔記者黃邦平／台北報導〕勞動部長林美珠是總統蔡英文的親表姊，外界質疑林是靠這層關係才升官；但她透露，當年前行政院長蘇貞昌力邀她出任內政部政務次長，及這次現任院長林全找她接勞動部長，小英都是事後才知情。

林美珠說，蘇貞昌找她從中選會秘書長轉任內政部政次，她主動提醒和時任副院長蔡英文的親戚關係，但蘇貞昌強調，看中的是她的能力，不是什麼關係，還要她不用問蔡英文，免得生變。

「阿姊，我想不到你會答應」

她還表示，上週五下午、人事發布前，小英特地找她到官邸，一臉驚訝地說「阿姊，我想不到你會答應」；林美珠也吃了一驚，回說「我以為你們講好了」。蔡英文交給她一大疊與勞基法「一例一休」有關的研究報告，還說「這些我都看過，很好看」，要她帶回去研究，好好解決後續問題。

針對「一例一休」後續爭議，林美珠說，法律制定後難免有適用問題，勞基法適用對象達九百多萬人，勞工和雇主未必知道修法內容，或是了解得不夠深入，有些不像業者自認為有那麼困難，現行法令就有足夠的彈性措施，未來希望以「顧客導向」，針對勞方或資方的需求，解決「顧客」的疑惑。

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  • 新任勞動部長林美珠（右）10日一早接受台北之音《蔻蔻早餐》主持人周玉蔻（左）專訪。（記者劉信德攝）

    新任勞動部長林美珠（右）10日一早接受台北之音《蔻蔻早餐》主持人周玉蔻（左）專訪。（記者劉信德攝）

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