冷眼集》民調讓柱柱緊張
記者鄒景雯／特稿
國民黨內部最近有一份封閉式的最新黨內民調，就幾位黨主席參選人的支持度進行選情掌握，柱柱姐的排名，繼續處於領先狀態，但是相關數據卻讓她大為緊張，最近已經全面展開鞏固本土票的反攻。
為什麼緊張呢？因為第一名與第二名只差四％，第二名與第三名又只差三％。與前一次的民調比較，排名順序完全相同，彼此差距也一樣不大，態勢呈現穩定。換言之，一旦進入二輪投票，由前兩名再評選，假設其他反柱力量集中選票，這可能性確實存在，則柱柱出局的變數勢必就會大增。
何況，最近又有大量新人入黨造成黨員結構鬆動的變數增生，擁洪派當然要提高警覺。相對於黃復興黨員熟門熟路、計算容易，針對中南部本土派的大缺口，柱柱連日來已經在拜訪若干指標性的大老，希望他們保持中立，夠熟的，則是直接拜託能夠「指點」幾個樁腳倒戈，爭取拉大差距的機會。
看到柱柱的奔波，其實是事倍功半。現在國民黨的人頭黨員問題之所以黑影幢幢、賄聲不斷，其肇因很簡單，在極短時間內要招募這麼眾多的人頭，唯有透過組織來運作，因此地方的農漁會以及角頭幫派，很自然就會成為民代接洽與動員的對象，這個把國民黨搞到烏煙瘴氣的發展，其衝擊恐怕比去年的敗選還大。柱柱必須正面迎戰，否則何以主席為？
至於要怎麼戰？首先，現在被發現疑似有問題的幾百名入黨申請者，以什麼理由剔除？又能全數剔除嗎？何不採取大動作，把七萬多名新申請入黨者的資料備齊，請求掌握全國黑底資料的警政署，提示一明路，既可向社會宣示決心，也能達「一清」的效果。
第二招，目前黨魁選舉需有三％黨員連署的規定，在新狀況下，應該採取防弊措施。特別是針對新入黨的這些黨員，目前至少已經出現：黨費是不是自己交的、是否具有良民身分等諸多爭議，在疑慮未盡除前，應該禁止參與連署，以澄清選風。
以上，這些師出有名，更具正當性的回擊策略，建議柱柱姐不妨試試。
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