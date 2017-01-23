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軍用航空法草案訂定 採取重罰

2017-01-23

〔記者羅添斌／台北報導〕民用航空法施行至今已有六十四年，但原本應同步制定的「軍用航空法」，卻都沒有立法，導致目前許多危害到軍用機場或軍機的事件，可能面臨無法可罰的窘境，國防部為此擬具「軍用航空法草案」，近期將送行政院討論後轉送立法院審議。

未來對於各種可能危害軍用機場及軍用航空器的不當行為，將會有明確法令予以重罰。「軍用航空法草案」規定，非現役軍人毀壞軍用航空器、航空站、飛行場及助航設備，或致令不堪用者，處五年以下有期徒刑；另情節輕微者，處三年以下有期徒刑。現役軍人犯前項之罪者，依陸海空軍刑法規定處罰之。

此外，若有「未於限期內改善、拆遷或負責裝置障礙燈及標誌；侵入之牲畜、遙控無人機或有礙飛航安全物體，經查為占有人疏縱情形；飼養飛鴿或施放遙控無人機、有礙飛航安全物體」者，可處新台幣三十萬元以上一百五十萬元以下罰鍰。前項各款之物主，經處罰後仍不遵從者，得按次處罰。

國防部指出，有鑑於民航法部分條文未囊括軍用航空站及飛行場，無法有效規範與約束影響飛航安全事項，為明確規範軍用機場籌建、運作、禁限建管制、施放有礙飛行物體的裁罰與取締作業、維護飛航安全管制作為、軍事航空器肇生飛安事件調查權責，有效維護軍事航空作業安全，因此擬具完成「軍用航空法草案」。

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標題：軍用航空法草案訂定 採取重罰


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