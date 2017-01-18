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只因陳為廷拒向國父鞠躬 藍要砍役政署822萬預算

2017-01-18

〔記者蕭婷方、鄭鴻達／台北報導〕太陽花學運領袖陳為廷去年五月服替代役期間，因拒絕向國父遺像鞠躬引發議論，由於新訓中心當時未懲處陳為廷，立法院國民黨團昨在朝野協商今年度中央政府總預算案時提案，要求刪減內政部役政署八百廿二萬元的預算，時代力量黨團總召徐永明批此案太離譜，最後將訴諸表決。

國民黨立委楊鎮浯提案指出，役男於成功嶺訓練中心受新兵訓練，結訓時違反內部規定、拒向國父遺像鞠躬，內政部役政署事後卻未予以懲處，形同縱容役男破壞內部紀律，提案刪減役政署役男教育訓練、獎金等費用。

時力批操控意識形態 太離譜

民進黨團雖在朝野協商中數度遊說，盼能撤案，但國民黨團堅決要求此案進入表決，主持協商的立法院長蘇嘉全裁示此案保留，最快今天下午進行表決。

民進黨立委李俊俋會後表示，一定要阻擋國民黨荒腔走板的提案，「跟這群人開會真的是要考驗耐心與智慧」；徐永明會後批評，提案太離譜，過度操控意識形態，預算審查應以民生議題為主。

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  • 因有替代役男於結訓典禮拒像國父遺像鞠躬，國民黨立委楊鎮浯等提案減列內政部役政署822萬元預算。（李俊俋國會辦公室提供）

    因有替代役男於結訓典禮拒像國父遺像鞠躬，國民黨立委楊鎮浯等提案減列內政部役政署822萬元預算。（李俊俋國會辦公室提供）

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